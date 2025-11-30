Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

Esmaspäeval on keskmine elektri hind pea 150 eurot megavatt-tunni eest. Pärast tööpäeva küündib hind 429 euroni ühiku kohta.

Esmaspäeva öötundidel jääb elektri hind alla 100 euro megavatt-tunni kohta.

Hommikul alatest kellast 8.45 kerkib elektrihind 132 euroni ühiku kohta ning ennelõunal maksab elektri megavatt-tund juba ligi 300 eurot.

Pärastlõunal hind langeb, kuid kerkib päeva jooksul järk-järgult.

Tööpäeva lõpuks küündib hind ligi 400 euroni megavatt-tunni eest. Kell 17.45 kuni 18.00 maksab elekter 429 eurot ühiku kohta.

Kell 20.15 langeb hind 150 eurole ja on vahelduvalt sel tasemel kuni 22.30-ni, mil langeb alla 100 euro.

Lätis ja Leedus maksab elekter samuti kallimal perioodil 429 eurot ühiku kohta. Päeva keskmine hind on teistes Baltimaades kallim kui Eestis – ligi 200 eurot megavatt-tunni eest.