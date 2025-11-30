X!

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

Eesti
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Esmaspäeval on keskmine elektri hind pea 150 eurot megavatt-tunni eest. Pärast tööpäeva küündib hind 429 euroni ühiku kohta.

Esmaspäeva öötundidel jääb elektri hind alla 100 euro megavatt-tunni kohta.

Hommikul alatest kellast 8.45 kerkib elektrihind 132 euroni ühiku kohta ning ennelõunal maksab elektri megavatt-tund juba ligi 300 eurot.

Pärastlõunal hind langeb, kuid kerkib päeva jooksul järk-järgult.

Tööpäeva lõpuks küündib hind ligi 400 euroni megavatt-tunni eest. Kell 17.45 kuni 18.00 maksab elekter 429 eurot ühiku kohta.

Kell 20.15 langeb hind 150 eurole ja on vahelduvalt sel tasemel kuni 22.30-ni, mil langeb alla 100 euro.

Lätis ja Leedus maksab elekter samuti kallimal perioodil 429 eurot ühiku kohta. Päeva keskmine hind on teistes Baltimaades kallim kui Eestis – ligi 200 eurot megavatt-tunni eest.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:25

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

17:57

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

17:22

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

17:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Eestil hooaja esimeses segateatesõidus? Uuendatud

17:13

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

16:53

Allikad: OPEC+ jätab naftatoodangu mahud samaks

16:42

Audentese SG lõpetas Balti liiga nädalavahetuse kaotusega

16:16

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

16:11

Leedu palub EL-ilt abi lõksujäänud veokite naasmiseks Valgevenest

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

14:30

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

29.11

Trump: Venezuela õhuruumi tuleb pidada täielikult suletuks Uuendatud

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

29.11

Koolikohustuse vanusepiiri tõstmine tuli koolijuhtidele üllatusena

ilmateade

loe: sport

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

17:57

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

17:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Eestil hooaja esimeses segateatesõidus? Uuendatud

17:13

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

loe: kultuur

14:09

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

13:20

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

13:13

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

10:11

Stephen Lang: kui mina ei suuda oma tegelaskuju armastada, siis ei tee seda ka keegi teine

loe: eeter

13:37

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

10:41

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

28.11

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo