Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

Hiiumaa valla koalitsiooni kuuluvad 15 kohaga 23-st sotsiaaldemokraadid, reformierakondlased ja valimisliidu Ühine Hiiumaa liikmed.

Opositsiooni jäid kokku kaheksa kohaga Isamaa ja EKRE.

Lisaks Hiiumaa arendustele, tahab volikogu esimees jätkata koostööd ka naabersaarte Saaremaa ja Muhu valdadega, vaatamata sellele, et Saaremaal kuuluvad koalitsiooni Hiiumaal opositsioonis olevad Isamaa ja EKRE.

"Nelja aasta pärast ma väga loodan, et meie sotsiaalvaldkond on edasi arenenud teenuste näol," ütles Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg. "Et me suudame rohkem teenuseid pakkuda just eakamatele inimestele, et Kärdlas on uus lasteaed, et meie kõige väiksemad saaksid kaasaegsed tingimused ja ka kohad. Et inimestel oleks võimalik lapsi lasteaeda anda. Suur lootus on, et koos riigiga valmib ka Kärdlasse ka kaasaegne kultuurikeskus."

Ta märkis, et need on puhtalt investeeringud, mis toetavad Hiiumaa majandust.

"Lisaks on ettevõtluse areng selles mõttes, et toetada läbi planeeringute ka elamumajandust, et inimesed saaksid üldse Hiiumaale elama tulla," sõnas ta.