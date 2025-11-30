X!

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

Eesti
Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu
Vaata galeriid
32 pilti
Eesti

Hiiumaal tuli esimest korda pärast valimisi kokku uus vallavolikogu. Volikogu esimeheks valiti tagasi Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa, aseesimeheks sai Antti Leigri Reformierakonnast.

Hiiumaa valla koalitsiooni kuuluvad 15 kohaga 23-st sotsiaaldemokraadid, reformierakondlased ja valimisliidu Ühine Hiiumaa liikmed.

Opositsiooni jäid kokku kaheksa kohaga Isamaa ja EKRE.

Lisaks Hiiumaa arendustele, tahab volikogu esimees jätkata koostööd ka naabersaarte Saaremaa ja Muhu valdadega, vaatamata sellele, et Saaremaal kuuluvad koalitsiooni Hiiumaal opositsioonis olevad Isamaa ja EKRE.

"Nelja aasta pärast ma väga loodan, et meie sotsiaalvaldkond on edasi arenenud teenuste näol," ütles Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg. "Et me suudame rohkem teenuseid pakkuda just eakamatele inimestele, et Kärdlas on uus lasteaed, et meie kõige väiksemad saaksid kaasaegsed tingimused ja ka kohad. Et inimestel oleks võimalik lapsi lasteaeda anda. Suur lootus on, et koos riigiga valmib ka Kärdlasse ka kaasaegne kultuurikeskus."

Ta märkis, et need on puhtalt investeeringud, mis toetavad Hiiumaa majandust.

"Lisaks on ettevõtluse areng selles mõttes, et toetada läbi planeeringute ka elamumajandust, et inimesed saaksid üldse Hiiumaale elama tulla," sõnas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:05

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:45

Viipekeelsed uudised

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:04

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:45

Rubio ja Witkoff alustasid Floridas kohtumist Ukraina delegatsiooniga

18:44

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

18:44

Üle Eesti süüdati advendiküünlad

18:40

Narva paigaldati Rootsi kuninga Karl XII mälestuseks pink

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

14:30

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

29.11

Trump: Venezuela õhuruumi tuleb pidada täielikult suletuks Uuendatud

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

13:45

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

ilmateade

loe: sport

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

loe: kultuur

14:09

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

13:20

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

13:13

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

10:11

Stephen Lang: kui mina ei suuda oma tegelaskuju armastada, siis ei tee seda ka keegi teine

loe: eeter

13:37

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

10:41

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo