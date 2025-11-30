X!

Narva paigaldati Rootsi kuninga Karl XII mälestuseks pink

Foto: Sergei Stepanov/ERR
Narvas tähistati Põhjasõja alguse 325. aastapäeva Karl XII pingi avamisega.

Pink avati Narva linnapiiril Härmamäel, kus 1700. aastal algas Põhjasõja avalahing. Vene tsaari Peeter I armee löödi Narva alt minema, lahingu võitnud Rootsi armee auks püstitati 1936. aastal Härmamäele ausammas, mis hävis II maailmasõjas.

Narva muinsuskaitseselts ja Rootsi suursaatkond soovivad nimelise pingi paigaldamisega säilitada Rootsi ajaloolist pärandit.

"Eestis on kombeks panna tähtsatele inimestele pinke ja me oleme käinud siin Narva muinsuskaitseseltsiga korduvalt puhastamas seda endise lõvi asukoha alust ja mõtlesime, et seda peaks kuidagi markeerima," ütles Rootsi aukonsul Narvas Jaanus Mikk.

"Lõvi asub ju nüüd Joaorus, et see oleks lihtsalt selline niitmata heinamaa siin," lisas ta. "See on koopia pingist, kus Karl XII puhkas 1716. aastal ja me tegime täpselt samasuguse koopia siia Narva. Me markeerisime selle koha ära ja seda peaks lihtsalt iga aasta hooldama."

Toimetaja: Jüri Nikolajev, Valner Väino

Allikas: AK

