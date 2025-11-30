Rubio ja Witkoff alustasid Floridas kohtumist Ukraina delegatsiooniga

USA-s algasid Ukraina ja Ameerika Ühendriikide delegatsioonide kõnelused.

Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov nimetas peamiseks Ukraina huvide kaitsmist ja pikaajaliste julgolekutagatiste kinnitamist. USA välisminister Marco Rubio avaldas lootust, et saavutatakse "rohkem edusamme" Ukraina sõja lõpetamise kokkuleppe suunas.

"Tuleb luua edasiliikumiseks tee, millega Ukraina jääb suveräänseks, iseseisvaks ja jõukaks, ning seetõttu loodame täna rohkem edusamme teha," sõnas Rubio kohtumisel.

Ukraina läbirääkijate juht, riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov märkis omakorda, et on pidevas ühenduses president Volodõmõr Zelenskiga.

"On olemas selged juhtnöörid ja prioriteedid: Ukraina huvide kaitsmine, sisuline dialoog ja edasiliikumine Genfis saavutatud tulemuste põhjal. Me töötame Ukraina tõelise rahu ja tagatud julgeoleku nimel," kirjutas Umerov sotsiaalmeedias.

"Me arutame Ukraina tulevikku, Ukraina julgeolekut, Ukraina-vastase agressiooni kordumise vältimist, Ukraina õitsengut, seda, kuidas Ukraina üles ehitada," ütles Umerov kohtumisel.