Rubio ja Witkoff kohtusid Floridas Ukraina delegatsiooniga

Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov nimetas enne kohtumist peamiseks Ukraina huvide kaitsmist ja pikaajaliste julgeolekutagatiste kinnitamist. USA välisminister Marco Rubio avaldas lootust, et saavutatakse "rohkem edusamme" Ukraina sõja lõpetamise kokkuleppe suunas.

"Tuleb luua edasiliikumiseks tee, millega Ukraina jääb suveräänseks, iseseisvaks ja jõukaks, ning seetõttu loodame täna rohkem edusamme teha," sõnas Rubio kohtumisel.

Ukraina läbirääkijate juht, riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov märkis omakorda, et on pidevas ühenduses president Volodõmõr Zelenskiga.

"On olemas selged juhtnöörid ja prioriteedid: Ukraina huvide kaitsmine, sisuline dialoog ja edasiliikumine Genfis saavutatud tulemuste põhjal. Me töötame Ukraina tõelise rahu ja tagatud julgeoleku nimel," kirjutas Umerov sotsiaalmeedias.

"Me arutame Ukraina tulevikku, Ukraina julgeolekut, Ukraina-vastase agressiooni kordumise vältimist, Ukraina õitsengut, seda, kuidas Ukraina üles ehitada," ütles Umerov kohtumisel.

Zelenski: lähipäevil võib palju muutuda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval pärast vestlust NATO peasekretäri Mark Ruttega, et lähipäevil võib palju muutuda, teatas uudistekanal Ukrinform.

"Rääkisin NATO peasekretäri Mark Ruttega ja me jätkame vestlust lähipäevil. Need on olulised päevad ja palju võib muutuda," ütles Zelenski.

"Koordineerime tegevust tihedalt ning meie jõupingutustes – ja kõigi meie partnerite jõupingutustes – on just ühismeetmed ja jagatud seisukohad need, mis on äärmiselt tõhusad," lisas riigipea.

President tänas Ruttet toetuse eest.

Ühendriigid võõrustavad pühapäeval Ukraina ja Ameerika delegatsioonide kohtumist, kus arutatakse rahuplaani sõja lõpetamiseks Ukrainas. Ukraina delegatsiooni kuuluvad teiste seas riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, asevälisminister Serhi Kõslõtsja, Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitskõi, Ukraina suursaadik Ühendriikides Olha Stefanišõna ja teised esindajad.

Ühendriikide delegatsiooni kuuluvad USA välisminister ja Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Marco Rubio, USA erisaadik Steve Witkoff, president Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja teised kõrged ametnikud.

Floridas toimuvad kõnelused USA ja Ukraina delegatsioonide vahel Venemaaga peetava sõja lõpetamise üle ei ole lihtsad, ütles Kiievi delegatsioonile lähedalseisev allikas pühapäeval uudisteagentuurile AFP.

"Protsess ei ole lihtne, sest sõnastuste ja lahenduste otsimine jätkub," ütles allikas.

Rubio nimetas USA ja Ukraina kõnelusi produktiivseks

USA välisminister Marco Rubio nimetas pühapäeval Floridas toimunud kõnelusi Ukraina delegatsiooniga väga produktiivseks, kuid hoiatas, et Venemaa sõja peatamiseks naaberriigiga on vaja teha veel tööd.

"Meil oli järjekordne väga produktiivne istung, mis tugines Genfile ja selle nädala sündmustele," ütles Rubio ajakirjanikele.

"Kuid tööd on veel teha," lisas minister.

Ka Kiievi delegatsiooni juhtinud Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov kiitis läbirääkimisi produktiivsete ja edukatena.