Otse kell 15: riigikogu arutab lasteaiatasu, Pakosta vastab arupärimistele

Riigikogu esmaspäevase istungi päevakorras on muu hulgas sotside algatatud eelnõu lasteaia kohatasu kaotamine. Lisaks vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta arupärmistele, mis puudutavad Slava Ukrainit ja noorte sotsiaalmeedia kasutamise piirangut. Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Esimene päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning riigikogu liikmete Jaak Aabi, Ester Karuse, Tanel Kiige, Andre Hanimäe ja Züleyxa Izmailova algatatud alusharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Eelnõu näeb ette tagada igale lapsele tasuta lasteaiakoht. Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu.

Teine päevakorra punkt on samuti sotside ning Aabi, Karuse, Kiige, Hanimäe ja Izmailova algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Sellega soovitakse sätestada põhimõte, et kui vanemahüvitise taotlejal, kelle lapse sünni vahe eelmise lapse sünniga on lühem kui kolm aastat, siis lisaks vanemahüvitise suuruse säilitamisele korrigeeritakse seda statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise töötasu suuruse muutusega. Määratud vanemahüvitis ei või olla väiksem varasemast vanemahüvitise suurusest.

Pärast eelnõude menetlemist vastab riigikogu liikmete arupärimistele jutsiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Arupärimised on esitatud MTÜ Slava Ukraina kohta, võrdõiguslikkuse direktiivide ülevõtmisega viivitamise ja täiendavate ressursside vajaduse kohta, noorte sotsiaalmeedia kasutamise piirangute arutelude kohta Euroopa Liidus ning tarbijateühistute läbipaistvuse ja kuritarvituste ennetamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.