Lukoili välisvarasid himustanud Törnqvist teatas Gunvori müügist

Energiakandjate kaubandusega tegeleva ettevõtte Gunvor kaasasutaja Torbjörn Törnqvist teatas, et müüb oma enamusosaluse firma tippjuhtidele. Gunvor pidi hiljuti USA surve tõttu loobuma Lukoili välisvarade ostmisest.

Törnqvisti lahkumine tuleb pärast seda, kui Gunvor loobus möödunud kuul Lukoili väisvarade ostust. Gunvor teatas toona, et võttis tagasi oma pakkumise, kuna USA rahandusministeerium nimetas firmat Venemaa "käpiknukuks".

Ajaleht Financial Times kirjutab, et 72-aastane Törnqvist müüb nüüd oma 86-protsendilise osaluse Gunvoris 60 töötajast koosnevale grupile ning annab ostu rahastamiseks 10-aastase laenu.

Gunvoris töötab ligi kaks tuhat inimest, ettevõtte omakapitali väärtus on 6,6 miljardit dollarit ning tegemist on maailma ühe suurima energiakauplejaga. Firma ülevõtmist juhib Gary Pedersen, viimasest saab ka Gunvori tegevjuht.

Lukoili tehingu läbikukkumine taaselustas ka avaliku huvi Törnqvisti varasema tegevuse vastu Nõukogude Liidu-järgsel Venemaal. Törnqvist rajas Šveitsis registreeritud ettevõtte koos Vladimir Putini pikaaegse tuttava Gennadi Timtšenkoga.

Pärast seda, kui Venemaa annekteeris 2014. aastal Krimmi, kehtestas USA Timtšenko vastu sanktsioonid, mis viisid Gunvori peaaegu kokkuvarisemiseni. Törnqvist ostis seejärel Timtšenko osaluse välja ning on püüdnud firmat Venemaast distantseerida. Sellest hoolimata nimetas USA hiljuti Gunvorit Venemaa käpikuks.

Konsultatsioonifirma Lambert Commodities kaasasutaja JF Lambert ütles, et viimased sündmused panid Törnqvisti suure surve alla.

"See oli katastroof. Ta pani Gunvori ohtlikku olukorda. Seetõttu peab ta nüüd tegema selle väga äärmusliku sammu ning astuma tagasi," ütles Lambert.