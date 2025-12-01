X!

Galerii: reservväelaste fondi raha eest osteti kaitseliidule luuredroon

Reservväelaste fondi aastase tegevuse jooksul on Eesti kodanikud ja kaitsetööstusettevõtted reservväelaste droonivõimekuse parandamiseks annetatud 258 000 eurot.
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus andis esmaspäeval kaitseliidule üle reservväelaste fondi vahenditest ostetud luure- ja vaatlusdrooni.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles Nurmsi droonikeskuses toimunud kogunemisel, et reservväelaste fond on võimalus iga kodaniku ja ettevõtja jaoks toetada Eesti kaitsevõimet.   

"Seda saab teha läbi digilaigus toodete, mida poes leiab alates jäätisest kuni mineraalveeni. Ja saab ka otse annetada. Juba praeguseks on kogunenud tugevalt üle 200 000 euro annetusi. Täna siin anname kaitseliidule üle väga korraliku Eestis toodetud luure-vaatlusdrooni ja pisemat kraami," lausus Kuusk.

Riigipea juuresolekul kaitseliidule kingitud luuredroon on toodetud Eesti ettevõttes Threod Systems, mis on kujunenud Põhja-Euroopa juhtivaks mehitamata õhusõidukisüsteemide, sihtmärgi tuvastamise lahenduste ja strateegiliste ründedroonide arendajaks ja tootjaks. 

"See on väga võimekas luurelennuk. See on võimeline lendama kuni kolm tundi, selle sidekaugus on 50 kilomeetrit ja lennukõrgus kuni 4500 meetrit," ütles Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik.

"Väga mitmes konfliktis on seda kasutatud, kõige suuremas mahus Ukraina sõjas," lisas ta.

"Kuna seda on ainult üks, siis eks see käib käest kätte ja tõenäoliselt ka suurematel õppustel, kus me saame hinnata, et kuidas luureinfot koguda, kuidas luureinfot kokku siduda tuletoetusega või siis lahingruumi ettevalmistamisega. Kasutusvõimalusi on palju," lausus kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

Tamm lisas, et kaitseliidu droonivõimekust arendatakse pidevalt, kuigi raha selleks oleks palju rohkem vaja.

"Meie jaoks on droonivõimekus osa väljaõppest ja kõik, mis meil väljaõppes on vajalik, paraku ka kulub, läheb katki. Nii et sellepärast ei saa öelda, et ostame lattu, vaid kasutame ikka neid reaalselt väljaõppes," lausus Tamm.

