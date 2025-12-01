USA tühistab kaubandusleppe alusel tollimaksud Briti ravimitele

USA ja Suurbritannia ametnikud avalikustasid esmaspäeval lepingu, mille kohaselt vabastab Washington Briti ravimid suurtest tollimaksudest, samal ajal kui Ühendkuningriik tõstab ravimihindu 25 protsenti.

Trumpi ja Starmeri valitsuste ametnike teatatud leppe eesmärk on "lahendada pikaajalised tasakaalustamatused USA ja Ühendkuningriigi ravimikaubanduses".

USA kaubandussuursaadik Jamieson Greer nimetas seda korralduseks, mille kohaselt "Ameerika patsiendid on olnud sunnitud subsideerima retseptiravimeid ja bioloogilisi ravimeid teistes arenenud riikides".

Lepingu kohaselt tõstab Suurbritannia riiklik tervishoiuteenistus uute ravimite hindu 25 protsenti.

Valge Maja pressiteate kohaselt ei saa seda kompenseerida ravimitootjatele antavate muude Briti toetuste suurendamisega.

Leping tähendab aga, et Suurbritannia vabastatakse 1. oktoobril jõustunud suurtest USA tollimaksudest ravimiimpordile.

Ravimite kõrge hind on olnud Ühendriikides aastaid suur poliitiline küsimus. Rand Corporationi uuring näitas, et ameeriklased maksavad ravimite eest 2,5 korda rohkem kui prantslased.

Trump teatas 100-protsendistest tollimaksudest imporditud ravimitele. Kuid Valge Maja on teatanud kokkulepetest, mis lükkavad maksumäärasid Pfizeri ja AstraZenecaga kolm aastat edasi, pärast seda, kui nad nõustusid investeerima USA tootmisvõimsusesse.

Suurbritannia teadus- ja tehnoloogiaminister Liz Kendall ütles, et leping "tagab, et Ühendkuningriigi patsiendid saavad vajalikke tipptasemel ravimeid varem", võimaldades samal ajal "bioteaduste ettevõtetel jätkata investeerimist ja uuenduste tegemist siinsamas Ühendkuningriigis".