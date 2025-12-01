Kaubaveo maht Vene raudteel jätkas novembris langust

Riiklik raudteefirma Venemaa Raudtee vaevleb rahaliste raskuste käes ning novembris veeti 1,5 protsendi võrra kaupa vähem kui 2024. aasta samal kuul.

Veomahud langesid juba 2024. aastal viimase 15 aasta madalaimale tasemele ning jätkasid langust ka 2025. aastal.

Kreml arutab nüüd viise, kuidas päästa riiklikku raudteefirmat, mille võlakoorem on kerkinud juba nelja triljoni rublani ehk ligi 50 miljardi dollarini.

Venemaa Raudtee on riigi üks suurimaid tööandjaid ning üks olulisemaid taristufirmasid. Tegemist on Venemaa majanduse ühe peamise tugisambaga, mis mängib riigi ekspordis olulist rolli.