X!

Venemaa lõunaosas peatas töö seitse lennujaama

Välismaa
Ukraina tuletõrjujad Dnipros Vene õhurünnaku tagajärjel süttinud põlengut kustutamas.
Ukraina tuletõrjujad Dnipros Vene õhurünnaku tagajärjel süttinud põlengut kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Välismaa

Venemaa lõunaosas peatas ööl vastu teisipäeva töö seitse lennujaama, mis annab tunnistust Ukraina õhurünnakutest regioonis.

Ajutised piirangud kehtestati öösel Krasnodari, Mahhatškala, Vladikavkazi, Groznõi, Tambovi, Magassi ja Naltšiki lennujaamas, teatas Vene uudisteagentuur Interfax teisipäeva varahommikul. Lühemat aega oli öösel kinni ka Sotši lennujaam, millele maanduma pidanud kolm lennukit suunati varulennuväljadele.

Lennujaamade töö peatati lennuohutuse tagamiseks, esitas Venemaa tsiviillennunduse amet tavapärase põhjenduse.

Üldjuhul peatavad Vene võimud lennujaamade töö öösiti siis, kui Ukraina korraldab piirkonnas drooni- ja raketirünnakuid.

Ukraina väitel valetab Venemaa oma sõjalise edu kohta rindel

Venemaa kõrgemad sõjaväelased teatasid esmaspäeval Vene režiimi juhile Vladimir Putinile taas mitme Ukraina linna väidetavast vallutamisest, kuid Ukraina kinnitusel ei vasta sellised teated tõele ning on mõeldud lääneriikide mõjutamiseks.

"Järgnevatel nädalatel teevad venelased arvukalt katseid rindele survet avaldada ja saadavad seda valjuhäälsete avaldustega – kõik see toimub üksnes lääne publiku jaoks ja panuste tõstmiseks diplomaatias," ütles Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko.

Kovalenko märkis, et 1. detsembri õhtu seisuga on osa Vovtšanskist Ukraina kaitseväe kontrolli all ja venelased pole Kupjanskit vallutanud, kuigi nad seda väitsid.

"Rindel jätkuvad ägedad lahingud ja vaenlane toob kohale märkimisväärseid jõude," lõpetas Kovalenko.

Varem teatasid Vene propagandistid, et Putin külastas ühte Venemaa ühendvägede grupi juhtimispunkti, kus talle räägiti Pokrovski ja Vovtšanski väidetavast okupeerimisest.

Teadet kommenteerinud analüütiline projekt Deepstate tõdes, et ei saa kinnitada Venemaa täielikku kontrolli nende linnade ega ka Kupjanski üle.

Väljaanne LIGA.net meenutas ka, kuidas 27. novembril teatas Ukraina vägede pressiesindaja, et venelased valetasid Harkivi oblastis asuva Kupjanski vallutamise kohta, kuid see ei vasta tõele nagu ka Vovtšansk ei ole täielikult kaotatud.

Esmaspäeval, 1. detsembril teatas Ukraina 7. õhudessantkorpus, et vaenlane jätkab Pokrovski lähedal asuvate logistikateede ründamist, kuid Ukraina väed ei pea seda märgiks linna ümberpiiramisest.

Valge Maja on Ukraina rahuleppe võimaluste osas väga optimistlik

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles esmaspäeval, et president Donald Trumpi administratsioon on Vene-Ukraina sõja lõpetamise kokkuleppe saavutamise suhtes väga optimistlik.

Avaldus tehti ajal, mil USA erisaadik Steve Witkoff suundub Moskvasse kõnelustele Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Ma arvan, et administratsioon on väga optimistlik," sõnas Leavitt.

Eestkõneleja rõhutas, et USA meeskond,  kelle hulgas president Trump, asepresident J.D. Vance, erisaadik Witkoff, välisminister Marco Rubio ja kaitseminister Pete Hegseth tahavad tõesti väga näha selle sõja lõppu.

"President ja tema meeskond on selle nimel nii kõvasti tööd teinud ja nad kõik tahavad tõesti näha selle sõja lõppu," jätkas kõneisik.

"Alles eile... olid neil väga head kõnelused ukrainlastega Floridas ja nüüd on erisaadik Witkoff muidugi teel Venemaale. See on omamoodi süstikdiplomaatia, mida olete näinud sellelt administratsioonilt, kus me räägime võrdselt mõlema poolega," lisas Leavitt.

Kõneisiku kinnitusel on punktid paberile pandud ja hoolikalt kokku lepitud.

"Mis puutub üksikasjadesse, siis lasen läbirääkijatel läbi rääkida, kuid tunneme end üsna hästi ja oleme lootusrikkad, et see sõda võib lõpuks lõppeda," lõpetas Valge Maja pressiesindaja.

Hodges: Trump kohtleb Ukraina sõda hiiglasliku kinnisvaratehinguna

Euroopa hakkab järk-järgult mõistma, et ei saa loota Ameerika Ühendriikidele võrdse partnerina, avaldas esmaspäeval intervjuus meediakanalile Euronews arvamust USA Euroopa vägede endine ülemjuhataja erukindral Ben Hodges.

"Ühendriigid peavad Euroopat ebaoluliseks, kui välja arvata ehk mõnel ärilisel eesmärgil," rääkis erusõjaväelane ajakirjanikele.

Hodges usub ühtlasi, et USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni lähenemine Ukraina sõjale oli algusest peale hukule määratud. Erukindral rõhutas, et Ameerika liider ja tema meeskond käsitlevad konflikti suuremahulise kinnisvaratehinguna.

Hodges viitas ka hiljutistele paljastustele USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Trumpi väimehe Jared Kushneri kohta (Lääne meedia hiljutised publikatsioonid, mis paljastasid salajaste läbirääkimiste üksikasjad ja nende kontaktid Vene ametnikega – Unian). Erukindrali hinnangul on see tõend sellest, et USA tahab tõesti taastada kaubandussuhteid Moskvaga.

"Kui kõik läheb nii, nagu Witkoff ja Kushner soovisid, siis on see Euroopale tohutu probleem," ütles Hodges.

Erukindral lisas, et selline prioriteetide muutus USA administratsioonis sai veelgi ilmsemaks, kui USA välisminister Marco Rubio otsustas vahele jätta sel nädala Brüsselist toimuva NATO välisministrite kohtumise.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, LIGA.net, AFP-BNS

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:17

Riik tahab osa lastekaitsetöötajate ülesandeid teistele delegeerida

07:17

EL hakkab tollidega survestama migrantide tagasivõtmisest keelduvaid riike

06:43

25 aastat ametis olnud Sigrid Harjo lahkub EISA juhtkonnast

05:57

Venemaa lõunaosas peatas töö seitse lennujaama

04:43

November toidupoes: Eesti õuna kilohind ületas viit eurot

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Kohtus süüdi mõistetud Dijev Kohtla-Järve volikogus töötada siiski ei saa Uuendatud

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Tartu Holmi kvartali võidutöö leidis tasakaalu avaliku ja erahuvide vahel

ilmateade

loe: sport

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

loe: kultuur

01.12

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

01.12

Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

01.12

Mart Juure raamatusoovitused: Andrus Kasemaa, Muriel Spark, Gert Kiiler jt

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

loe: eeter

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

01.12

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Kaitseliit sai kätte Reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Tulevasse Holmi kvartalisse mahuvad kohvikud, baarid, elu-, büroo- ja äriruumid

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo