EISA juhatuse staažikaim liige Sigrid Harjo lahkub ametist

Tänavu umbes 40 inimest koondanud ja toetusrahade jagamisel suuri ümberkorraldusi tegeva ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) juhtkonna kõige pikaajalisem liige, 25 aastat ametis olnud Sigrid Harjo lahkub jaanuaris ametist.

"Tema viimane tööpäev on tõesti 11. jaanuar," kinnitas Postimehele EISA juhatuse esimees Ursel Velve, lisades, et Harjost loobumine polnud tema otsus, ent pärast arutelu temaga ja mõningast mõtlemisaega otsustas staažikas juht siiski lahkuda.

"Ma ise otsustasin, et soovin edasi liikuda ja et praegu on õige aeg selleks," kinnitas Postimehele Harjo ise, kes enne ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja Kredexi liitumist ühendasutuseks töötas esimese juhtkonnas.

Harjo kinnitusel ei maksa intriigi tema lahkumisest otsida ja see polevat seotud ka praegu EISA-s toimuvate suurte ümberkorraldustega.

Harjo hakkab juhtima Tartu Ülikooli uusettevõtluse valdkonda.