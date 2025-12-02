X!

EISA juhatuse staažikaim liige Sigrid Harjo lahkub ametist

Eesti
Sigrid Harjo
Sigrid Harjo Autor/allikas: EAS
Eesti

Tänavu umbes 40 inimest koondanud ja toetusrahade jagamisel suuri ümberkorraldusi tegeva ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) juhtkonna kõige pikaajalisem liige, 25 aastat ametis olnud Sigrid Harjo lahkub jaanuaris ametist.

"Tema viimane tööpäev on tõesti 11. jaanuar," kinnitas Postimehele EISA juhatuse esimees Ursel Velve, lisades, et Harjost loobumine polnud tema otsus, ent pärast arutelu temaga ja mõningast mõtlemisaega otsustas staažikas juht siiski lahkuda.

"Ma ise otsustasin, et soovin edasi liikuda ja et praegu on õige aeg selleks," kinnitas Postimehele Harjo ise, kes enne ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja Kredexi liitumist ühendasutuseks töötas esimese juhtkonnas.

Harjo kinnitusel ei maksa intriigi tema lahkumisest otsida ja  see polevat seotud ka praegu EISA-s toimuvate suurte ümberkorraldustega.

Harjo hakkab juhtima Tartu Ülikooli uusettevõtluse valdkonda.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:40

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Jašin ja Kase

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

09:21

Andre Hanimägi: õigusabi robotiseerimine seab abivajajate kaitse ohtu

09:18

Otse kell 14: Tallinna volikogu uue koosseisu esimene istung

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

ilmateade

loe: sport

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

08:35

TÄNA OTSE | Östersundis MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

loe: kultuur

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsuse toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

loe: eeter

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Holmi kvartalisse kerkib mitmekesine elu- ja ärikeskus

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo