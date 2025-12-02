Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar

"Ma olen GAG-i vilistlane ja kuus aastat selles koolis õppinud. Minu minapilti on see kool ja selle õpetajad väga palju mõjutanud," põhjendas Käosaar ERR-ile, miks ta üldse direktoriks kandideeris.

Ta lisas, et teine põhjus oli see, et ta on pikalt haridusvaldkonnas tegelenud ja koolijuhtimise väljakutsele mõelnud.

"Kui nüüd teine konkurss GAG-i direktori kohale tehti, siis ei saanud ma kõrvale jääda," lisas Käosaar.

Jüri Käosaar töötas alates 16. septembrist 2024 Harku valla abivallavanemana, vastutades hariduse, kultuuri, sotsiaal- ja tervishoiu valdkondade eest.

"Olen viimast nädalat selles ametis. Olin apoliitilisel ametikohal ehk ühtegi erakonda ei kuulu," sõnas ta.

Varem on Käosaar kuulunud SDE (2013-2015) ja Eesti 200 ridadesse (2018-2019).

Jüri Käosaarel on magistrikraad Tartu Ülikoolist ajaloo erialal ning varasem kogemus Tabasalu Gümnaasiumi õppejuhina ja Rae vallas Kindluse Kooli rajamisel.

GAG-i eelmine direktor Henrik Salum andis 5. juunil, et lahkub ametist. Salumi viimane tööpäev on 31. juuli.

Selle järel kuulutas Tallinna haridusamet välja avaliku konkursi uue direktori leidmiseks, kuid esimesel korral konkurss luhtus.

Linnavalitsuse korraldusest selgub, et Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori valimise konkursikomisjon vestles 4. novembril kolme kandidaadiga. Vestlusele kutsutud kandidaadid esitasid enda kohta lühitutvustuse, tutvustasid enda visiooni haridusasutuse juhina ning seejärel vastasid komisjoniliikmete esitatud küsimustele.

Pärast kandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud täiendavat arutelu, valis komisjon Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktoriks Jüri Käosaare.