Tartu linnavolikogu esimeheks valiti Tõnis Lukas
Tartu linnavolikogu XI koosseisu esimesel istungil valiti volikogu esimeheks Tõnis Lukas (Isamaa). Volikogu aseesimeheks sai Raimond Tamm.
Isamaa Erakonna ja Reformierakonna poolt ühiselt volikogu esimeheks esitatud Lukase poolt hääletas 29 volinikku.
Sotsiaaldemokraatide esindajad tegid ettepaneku valida volikogu esimeheks Toomas Jürgenstein, keda toetas 11 volikogu liiget.
Volikogu aseesimehe valimisel sai Raimond Tamm (Reformierakond) 40 volikogu liikme toetuse, üks volikogu liige hääletas tema vastu.
