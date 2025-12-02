Narva volikogu valis esimeheks Mihhail Stalnuhhini

Koalitsiooni poolt esitatud Stalnuhhini poolt hääletas 16 linnavolinikku.

Opositsioon, mida esindas Aleksei Jevgrafov, esitas oma kandidaadiks Urbo Vaarmanni. Teda toetas 15 linnavolikogu liiget.

Varem oli Stalnuhhin Narva linnavolikogu esimees aastatel 2003–2011.

Koalitsioon esitas aseesimehe kohale Jana Kondrašova (Katri nimekiri) ja opositsioon Urbo Vaarmanni. Kondrašova sai 16 ja Vaarmann 15 häält.

Eelmises linnavolikogu koosseisus oli Kondrašova samuti aseesimees.

Järgmine linnavolikogu istung toimub esmaspäeval, 8. detsembril.

Narva kohalikel valimistel saavutas esikoha Mihhail Stalnuhhini Rahvanimekiri, võites 31 kohast 12. Linnavolikogus said kohti ka Keskerakond (10), Katri nimekiri (5) ja valimisliit Plaan B + Narva Pulss (4).

Pärast valimisi pidasid Mihhail Stalnuhhini ja Katri Raiki meeskonnad koalitsiooniläbirääkimisi, saavutades linna juhtimise osas kokkuleppe.

Selle kokkuleppe kohaselt juhib linnavolikogu Stalnuhhin, Raik jääb Narva linnapeaks.

Uuel Narva koalitsioonil jääb aga üks hääl vähem, kuna Stalnuhhini nimekirjas linnavolikokku valitud ärimees Oleg Jeseljunas on teatanud oma kavatsusest liituda Keskerakonna fraktsiooniga.