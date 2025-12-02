Jõhvi volikogu esimeheks valiti Jõhvi vallavanem Maris Toomel

Volikogu esimehe valimiste tulemus tähendas, et lisaks koalitsioonile - 14-st koalitsiooni saadikust oli kohal 13 - hääletas Maris Toomeli poolt (Reformierakond) ka kaks opositsiooni saadikut.

Täpselt jagunesid koalitsiooni ja opositsiooni hääled volikogu aseesimehe valimisel, kus Eve East (VL Ühtne vald) sai 13 ja Roland Tarum (Kogukondade Valimisliit) 7 häält.

Päevakorra kolmandas punktis tekkis omapärane olukord, kus Maris Toomel esitas volikogule Jõhvi vallavalitsuse tagasiastumisavalduse, seda siis Jõhvi vallavanemana.

Jõhvis sõlmisid koalitsioonilepingu VL Ühise Jõhvi Eest (7 kohta), VL Ühtne Vald (3), Reformierakond (2), Isamaa (1) ja EKRE (1).

Opositsioonis on Keskerakond (5) ja Kogukondade Valimisliit (2).

Jõhvi vald moodustus Jõhvi ja Toila valla liitumisel.