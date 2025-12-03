X!

Kremli teatel ei jõutud USA-Vene kohtumisel Ukraina teemal kokkuleppele

Välismaa
USA ja Vene delegatsiooni teisipäevane kohtumine Kremlis.
USA ja Vene delegatsiooni teisipäevane kohtumine Kremlis. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Kremli esindaja sõnul ei saavutatud teisipäeval peetud viietunnisel kohtumisel Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi saadikute vahel kokkulepet sõja lõpetamiseks Ukrainas.

Putini ning Trumpi eriesindaja Steve Witkoffi ja väimehe Jared Kushneri vahelised kõnelused Moskvas kestsid üle südaöö. Pärast seda ütles Putini välispoliitikanõunik Juri Ušakov ajakirjanikele: "Kompromisse veel ei leitud./---/ Palju tööd on veel teha."

"Me ei arutanud konkreetset sõnastust ega Ameerika ettepanekuid, vaid pigem Ameerika dokumentides sisalduva olemust. Mõnes asjas me leppisime kokku ja president kinnitas seda oma vestluspartneritele. Teised tekitasid kriitikat ja president ka ei varjanud meie kriitilist ja isegi negatiivset suhtumist mitmetesse ettepanekutesse," rääkis Ušakov Kremlis kohtumise järel korraldatud briifingul.

Tema sõnul keskendus arutelu nende dokumentide sisule, mille ameeriklased Moskvale mõnda aega tagasi esitasid. Kohtumisel arutasid läbirääkijad need dokumendid läbi, märkis ta.

"Peaasi, et toimus väga kasulik arutelu," märkis Ušakov. "Pooled deklareerisid oma valmisolekut jätkata koostööd pikaajalise rahumeelse lahenduse saavutamiseks Ukrainas," rõhutas Putini nõunik.

Witkoff läks pärast kõnelusi USA saatkonda Valget Maja informeerima, lisas ta.

Ušakov märkis, et Putini ja Trumpi kohtumist praegu ei planeerita, kuigi ta ütles, et kõnelused olid konstruktiivsed ja et USA-Venemaa majanduskoostööks on tohutud võimalused.

Ušakov ütles, et Putin saatis Trumpile rea olulisi signaale ja tervituse, kuid pooled on kokku leppinud, et kõneluste üksikasju meediale ei avaldata.

Ta lisas, et arutati ka territoriaalprobleemi, mis tähistab Kremli nõudmisi kogu Donbassi enda valdusse saamiseks. Ukraina kontrollib veel vähemalt 5000 ruutkilomeetrit Donetski ja Luhanski oblastit hõlmavast alast, mida Venemaa enda omaks peab, kuid mida enamus riike tunnustab Ukraina osana.

Enne kohtumist ütles teemadega kursis olev anonüümne Venemaa ametnik NBC Newsile, et on kolm sammast, mille osas Moskva kompromisse ei tee.

"Esiteks on Donbassi territoorium. Teiseks on Ukraina relvajõudude piiramine. Kolmandaks on territooriumi tunnustamine Ameerika ja Euroopa poolt," rääkis ta , lisades, et Moskva võib olla paindlik teisejärgulistes küsimustes, näiteks Euroopas hoitavate külmutatud Venemaa varade osas.

Territooriumiküsimuse kohta, mis on seni läbirääkimistel olnud üks keerulisemaid, ütles Ušakov, et see on Moskva jaoks kõige olulisem.

"Mõned Ameerika ettepanekud tunduvad enam-vähem vastuvõetavad, aga neid tuleb [veel] arutada," ütles Ušakov. "Mõned meile pakutud sõnastused ei ole aga meile sobivad, see tähendab – töö jätkub," rääkis ta.

Ušakov ütles ka, et kõnelustel oli rõhuasetus majanduskoostööl: "Muidugi arutati kahe riigi tulevase majandusliku suhtluse tohutuid väljavaateid. Muide, sellest on varasematel kohtumistel palju räägitud."

"Kuid nüüd rõhutati, et kui me tahame tõeliselt koostööd teha, on selleks tohutud võimalused, seega peame näitama üles tõelist tahet seda teha," lisas Kremli nõunik.

Viimastel päevadel on saanud laiemalt teatavaks, et sõja lõpetamiseks mõeldud kulissidetagune diplomaatia hõlmas salajaste äritehingute planeerimist Venemaa oligarhide ja USA äritegelaste vahel, millest USA julgeoleku- ja diplomaatiaga tegelevaid ameteid ei olnud teavitatud.

Miljardärist kinnisvaraarendaja Witkoff, kes on Trumpi tundnud 1980. aastatest, ja Kushner, kes on Trumpi tütre Ivanka abikaasa, alustasid Kremlis kõnelusi pärast jalutuskäiku Moskva kesklinnas, kuna ootasid Putinit, kes osales Moskvas peetud ärifoorumil. Väidetavalt algas kohtumine Putini hilinemise tõttu ligi tund pärast kokku lepitud aega.

Vene delegatsiooni kuulus lisaks Putinile ja Ušakovile ka Putini erisaadik Kirill Dmitrijev. Dmitriev, kes on läbirääkimistel ka varem aktiivselt osalenud, oli Ušakovist napisõnalisem, postitades sotsiaalmeediasse kohtumise pilte pealkirjaga "Produktiivne".

Trump on korduvalt kurtnud, et Euroopas Teise maailmasõja järgse aja kõige ohvriterohkema ja laiaulatuslikuma konflikti lõpetamine on olnud tema presidendiaja üks tabamatuid välispoliitilisi eesmärke.

"Meie inimesed on praegu Venemaal, et näha, kas saame selle lahendatud. Olukord pole lihtne, las ma ütlen teile." "Milline segadus," ütles Trump teisipäeval Washingtonis, lisades, et sõjas on 25 000–30 000 ohvrit kuus.

Venemaa tungis Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, mis vallandas Moskva ja lääne suurima vastasseisu pärast külma sõja lõppu.

Novembris lekkis meediasse USA 28-punktilise rahukava eelnõu, mis tekitas ärevust Ukraina ja Euroopa poliitikutes, kuna nende sõnul kajastas see valdavalt Moskva põhinõudmisi.

Seejärel esitasid Euroopa suurriigid oma vastuettepaneku ning Genfis toimunud kõnelustel teatasid USA ja Ukraina, et on loonud sõja lõpetamiseks ajakohastatud ja täiustatud rahuraamistiku.

Teisipäeval IIrimaad külastanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et kõik sõltub Moskvas toimuvatest kõnelustest, kuid kardab, et USA võib kaotada huvi rahuprotsessi vastu.

"Lihtsaid lahendusi ei tule... On oluline, et kõik oleks õiglane ja avatud, et midagi ei toimuks Ukraina selja taga," ütles ta.

Vahetult enne kohtumist Witkoffiga ütles Putin, et Venemaa ei taha sõda Euroopaga, aga kui Euroopa seda alustaks, siis oleks Moskva selleks valmis ja sõda lõppeks nii kiiresti, et Venemaal ei jääks kedagi, kellega läbirääkimisi pidada.

Putin ähvardas vastuseks droonirünnakutele Venemaa varilaevastiku tankerite vastu Mustal merel Ukraina juurdepääsu merele katkestada.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles, et Putini märkused näitasid, et ta ei ole valmis sõda lõpetama.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BNS, Kyiv Post

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:06

Kremli teatel ei jõutud USA-Vene kohtumisel Ukraina teemal kokkuleppele

00:13

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

02.12

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

02.12

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

02.12

Kapo asedirektor: Ukraina vastu võidelnud ei tohi Euroopasse saada

02.12

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

02.12

ETV spordisaade, 2. detsember

02.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.12

USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

02.12

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

02.12

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

02.12

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

02.12

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

02.12

Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

02.12

Margus Kurm: prokuratuur tuleks laiali saata

02.12

Tallinna-Tartu liinile uued Škoda rongid lähiajal ei jõua

ilmateade

loe: sport

00:13

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

02.12

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

02.12

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

02.12

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

loe: kultuur

02.12

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

02.12

Sõpruse kino tegevjuht Gert Põrk: kino roll on anda ka filmidele konteksti

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

02.12

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

loe: eeter

02.12

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

02.12

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

02.12

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

02.12

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

02.12

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

02.12

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

02.12

Päevakaja (02.12.2025 18:00:00)

02.12

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

02.12

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

02.12

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

02.12

Grippi haigestumine on tõusuteel

02.12

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

02.12

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo