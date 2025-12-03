Kremli teatel ei jõutud USA-Vene kohtumisel Ukraina teemal kokkuleppele

Kremli esindaja sõnul ei saavutatud teisipäeval peetud viietunnisel kohtumisel Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi saadikute vahel kokkulepet sõja lõpetamiseks Ukrainas.

Putini ning Trumpi eriesindaja Steve Witkoffi ja väimehe Jared Kushneri vahelised kõnelused Moskvas kestsid üle südaöö. Pärast seda ütles Putini välispoliitikanõunik Juri Ušakov ajakirjanikele: "Kompromisse veel ei leitud./---/ Palju tööd on veel teha."

"Me ei arutanud konkreetset sõnastust ega Ameerika ettepanekuid, vaid pigem Ameerika dokumentides sisalduva olemust. Mõnes asjas me leppisime kokku ja president kinnitas seda oma vestluspartneritele. Teised tekitasid kriitikat ja president ka ei varjanud meie kriitilist ja isegi negatiivset suhtumist mitmetesse ettepanekutesse," rääkis Ušakov Kremlis kohtumise järel korraldatud briifingul.

Tema sõnul keskendus arutelu nende dokumentide sisule, mille ameeriklased Moskvale mõnda aega tagasi esitasid. Kohtumisel arutasid läbirääkijad need dokumendid läbi, märkis ta.

"Peaasi, et toimus väga kasulik arutelu," märkis Ušakov. "Pooled deklareerisid oma valmisolekut jätkata koostööd pikaajalise rahumeelse lahenduse saavutamiseks Ukrainas," rõhutas Putini nõunik.

Witkoff läks pärast kõnelusi USA saatkonda Valget Maja informeerima, lisas ta.

Ušakov märkis, et Putini ja Trumpi kohtumist praegu ei planeerita, kuigi ta ütles, et kõnelused olid konstruktiivsed ja et USA-Venemaa majanduskoostööks on tohutud võimalused.

Ušakov ütles, et Putin saatis Trumpile rea olulisi signaale ja tervituse, kuid pooled on kokku leppinud, et kõneluste üksikasju meediale ei avaldata.

Ta lisas, et arutati ka territoriaalprobleemi, mis tähistab Kremli nõudmisi kogu Donbassi enda valdusse saamiseks. Ukraina kontrollib veel vähemalt 5000 ruutkilomeetrit Donetski ja Luhanski oblastit hõlmavast alast, mida Venemaa enda omaks peab, kuid mida enamus riike tunnustab Ukraina osana.

Enne kohtumist ütles teemadega kursis olev anonüümne Venemaa ametnik NBC Newsile, et on kolm sammast, mille osas Moskva kompromisse ei tee.

"Esiteks on Donbassi territoorium. Teiseks on Ukraina relvajõudude piiramine. Kolmandaks on territooriumi tunnustamine Ameerika ja Euroopa poolt," rääkis ta , lisades, et Moskva võib olla paindlik teisejärgulistes küsimustes, näiteks Euroopas hoitavate külmutatud Venemaa varade osas.

Territooriumiküsimuse kohta, mis on seni läbirääkimistel olnud üks keerulisemaid, ütles Ušakov, et see on Moskva jaoks kõige olulisem.

"Mõned Ameerika ettepanekud tunduvad enam-vähem vastuvõetavad, aga neid tuleb [veel] arutada," ütles Ušakov. "Mõned meile pakutud sõnastused ei ole aga meile sobivad, see tähendab – töö jätkub," rääkis ta.

Ušakov ütles ka, et kõnelustel oli rõhuasetus majanduskoostööl: "Muidugi arutati kahe riigi tulevase majandusliku suhtluse tohutuid väljavaateid. Muide, sellest on varasematel kohtumistel palju räägitud."

"Kuid nüüd rõhutati, et kui me tahame tõeliselt koostööd teha, on selleks tohutud võimalused, seega peame näitama üles tõelist tahet seda teha," lisas Kremli nõunik.

Viimastel päevadel on saanud laiemalt teatavaks, et sõja lõpetamiseks mõeldud kulissidetagune diplomaatia hõlmas salajaste äritehingute planeerimist Venemaa oligarhide ja USA äritegelaste vahel, millest USA julgeoleku- ja diplomaatiaga tegelevaid ameteid ei olnud teavitatud.

Miljardärist kinnisvaraarendaja Witkoff, kes on Trumpi tundnud 1980. aastatest, ja Kushner, kes on Trumpi tütre Ivanka abikaasa, alustasid Kremlis kõnelusi pärast jalutuskäiku Moskva kesklinnas, kuna ootasid Putinit, kes osales Moskvas peetud ärifoorumil. Väidetavalt algas kohtumine Putini hilinemise tõttu ligi tund pärast kokku lepitud aega.

Vene delegatsiooni kuulus lisaks Putinile ja Ušakovile ka Putini erisaadik Kirill Dmitrijev. Dmitriev, kes on läbirääkimistel ka varem aktiivselt osalenud, oli Ušakovist napisõnalisem, postitades sotsiaalmeediasse kohtumise pilte pealkirjaga "Produktiivne".

Trump on korduvalt kurtnud, et Euroopas Teise maailmasõja järgse aja kõige ohvriterohkema ja laiaulatuslikuma konflikti lõpetamine on olnud tema presidendiaja üks tabamatuid välispoliitilisi eesmärke.

"Meie inimesed on praegu Venemaal, et näha, kas saame selle lahendatud. Olukord pole lihtne, las ma ütlen teile." "Milline segadus," ütles Trump teisipäeval Washingtonis, lisades, et sõjas on 25 000–30 000 ohvrit kuus.

Venemaa tungis Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, mis vallandas Moskva ja lääne suurima vastasseisu pärast külma sõja lõppu.

Novembris lekkis meediasse USA 28-punktilise rahukava eelnõu, mis tekitas ärevust Ukraina ja Euroopa poliitikutes, kuna nende sõnul kajastas see valdavalt Moskva põhinõudmisi.

Seejärel esitasid Euroopa suurriigid oma vastuettepaneku ning Genfis toimunud kõnelustel teatasid USA ja Ukraina, et on loonud sõja lõpetamiseks ajakohastatud ja täiustatud rahuraamistiku.

Teisipäeval IIrimaad külastanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et kõik sõltub Moskvas toimuvatest kõnelustest, kuid kardab, et USA võib kaotada huvi rahuprotsessi vastu.

"Lihtsaid lahendusi ei tule... On oluline, et kõik oleks õiglane ja avatud, et midagi ei toimuks Ukraina selja taga," ütles ta.

Vahetult enne kohtumist Witkoffiga ütles Putin, et Venemaa ei taha sõda Euroopaga, aga kui Euroopa seda alustaks, siis oleks Moskva selleks valmis ja sõda lõppeks nii kiiresti, et Venemaal ei jääks kedagi, kellega läbirääkimisi pidada.

Putin ähvardas vastuseks droonirünnakutele Venemaa varilaevastiku tankerite vastu Mustal merel Ukraina juurdepääsu merele katkestada.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles, et Putini märkused näitasid, et ta ei ole valmis sõda lõpetama.