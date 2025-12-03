Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon arutab kliimaseaduse eelnõu

Kliimaministeeriumi ette valmistatud kliimakindla majanduse eelnõu järgi peab Eesti vähendama kasvuhoonegaaside heidet ja saavutama kliimaneutraalsuse hiljemalt 2050. aastaks. Seadus mõjutab väga erinevaid sektoreid nagu näiteks energeetikat, transporti, põllumajandust, metsandust ja tööstust.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul peab olema analüütiliselt arusaadav, mis valitsuse plaanitud kujul kliimaseaduse jõustamisel tegelikult juhtuma hakkab. "Me ei tohi lubada, et kiirustades tehtud otsused seavad ohtu meie inimeste töökohad või ettevõtete konkurentsivõime," sõnas Reinsalu.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas, Ragn-Sellsi juhatuse esimees ja Eesti tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo, Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann, Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp, Eesti turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann ja tegevjuht Annika Päsik ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Avalik istung algab kell 8.30 ruumis L333 ja seda saab jälgida ka veebiülekandes.