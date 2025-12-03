Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon käsitleb Oleg Bessedini teemat

Bessedini ja teiste isikutega sõlmitud lepingute teemal on istungile kutsutud Maardu õigusnõunik Neeme Sild.

Samuti osaleb avalikul istungil maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Kaitsepolitsei pidas Bessedini kinni novembri alguses. Harju maakohtu otsusel võeti ta kaheks kuuks vahi alla. Kahtlustuse kohaselt on Bessedin vähemalt 2022. aastast koostöös Venemaa eriteenistuste huvides tegutsevate inimestega osalenud Venemaa informatsioonilises mõjutustegevuses, teatas riigiprokuratuur.

Muu hulgas kahtlustatakse Oleg Bessedinit sanktsioneeritud Venemaa meediakanalite sisu korduvas edastamises. See on käsitletav Euroopa Liidu sanktsiooni rikkumisena, mis on rahuvastane kuritegu.

Korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed ja esimees esitasid 11. novembril Tallinna linnale ja Maardule teabenõude, milles küsiti välja kõik viimase 15 aasta jooksul tehtud lepingud Bessedini ja temaga seotud isikutega.