Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pakosta, Leis

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ja taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele, mis puudutavad majanduslikku ebavõrdsust, Euroopa Liidu rahaasju, majandust ja toimetulekut, poliitilisi valikuid, olukorda riigis, puuetega inimeste toimetulekut, Eesti välispoliitika suundi, LGBTIQ tegevuskava rakendamist Eestis, Kanade puuris pidamise keelustamise eelnõu, segadust valitsuse poliitikates ning LGBTQI tegevuskava.

Pakosta vastab küsimustele kohtureformi plaanide kohta. Leis vastab küsimustele Euroopa ühendamise rahastuse kohta 2028–2034.