Keskerakonna Tallinna abilinnapead: Haukanõmm, Terik, Kante ja Jesse

Keskerakonna kandidaadid Tallinna abilinnapea ametikohtadele on Monika Haukanõmm, Tiit Terik, Andrei Kante ja Joel Jesse. Erakonna esimehe ja Tallinna Linnavolikogu juhi Mihhail Kõlvarti sõnul on tegemist valdkonna asjatundjatega, kes on oma pädevust ka tegudega tõestanud.

"Keskerakond lubas valimistel tõsta linnajuhtimise taset ja seda me läbi professionaalsete abilinnapeade ka teeme. Kõigil meie kandidaatidel on oma valdkonnas kõrge pädevus ja olen veendunud, et nad suudavad seda Tallinna elanike heaks rakendada," lausus Mihhail Kõlvart. 

Kultuuri- ja spordivaldkonna eest vastutama hakkav Monika Haukanõmm kinnitas, et kavatseb eriliselt tähelepanu pöörata laulu- ja tantsupidude traditsioonile ning lauluväljaku ala arendamisele.

"Lisaks rajame igasse linnaossa katusega välilava ning suurendame suvekontsertide ja jõuluürituste hulka," sõnas Haukanõmm.

"Spordivaldkonna fookuses on nii tippsport kui ka harrastussport, eriti tasuta ja kättesaadavad liikumisvõimalused tallinlastele. Eesmärk on noortesõbralik linn, kus igas linnaosas on head vaba aja veetmise võimalused, aga ka ligipääsetavus ja taskukohasus. Oluline on mõtteviisi muutus, et kunst, kultuur ja sport pole kulu, vaid investeering igasse tallinlasse," lausus Haukanõmm. 

Tiit Terik, kes hakkab kureerima korrakaitse, linnaplaneerimise ja linnavara valdkonda, sõnas, et Tallinna kriisivalmidust tuleb pidevalt tõhustada.

"Astume omalt poolt samme nii enda süsteemide täiustamisel kui ka linnaelanike harimisel. Linna üheks oluliseks töölõiguks on avalikus ruumis linnakodanikele ja külalistele turvatunde tagamine. Turvalisust loob kogu ühiskond. Tallinnas soovime oma kriisiplaane testida koostöös Kaitseliiduga peetavatel ühisõppustel. Samuti alustame Tallinna uue üldplaneeringu koostamist ning loome koostöös arendajatega planeerimisprotsessi ümarlaua," rääkis Terik, kes on olnud kultuuriminister, riigikogu liige ja ka Tallinna linnavolikogu esimees. 

Hariduse abilinnapea Andrei Kante sõnul tuleb tegevuses lähtuda põhimõttest, et Tallinna õpilased saaksid maailma tipptasemel haridust.

"Pakume lasteaedadele ja koolidele vajaduspõhist ning süsteemset tuge eestikeelsele õppele sujuvaks üleminekuks. See tähendab nii õpetaja, õpilase kui ka pere toetamist, et tagada lastele arengut toetav ja turvaline õpikeskkond. Selleks toetame täiendavalt haridustöötajate palgafondi, laiendame Metoodika- ja kompetentsikeskuse tegevust ning loome keskse lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetel kohandatud õppematerjalide kogumi," selgitas Andrei Kante, kes töötas Tallinna hariduse abilinnapeana ka aastatel 2023–2024. 

Rohkem kui kümme aastat transpordi ja planeerimise valdkonnas tegutsenud Joel Jesse hinnangul tuleb pealinnas tagada sujuv ning turvaline liiklus kõigile.

"Linnaruumi kujundamisel peame lähtuma sellest, et see oleks mitmekesine, kaasaegne ja turvaline ning olulist tähelepanu tuleb pöörata liiklusohutusele, eriti lasteaedade ja koolimajade läheduses," märkis Joel Jesse.

"Jätkame tasuta ühistranspordiga, uuendame 2029. aastaks kogu ühistranspordi liinivõrgu ning me ei laienda tasulist parkimisala ega tõsta parkimistasusid," lisas ta.

Jesse lahkus Eesti 200-st tänavu 3. juulil. Ta oli olnud erakonna liige alates 2018. aasta novembrist. Aastatel 2002–2018 kuulus Jesse Reformierakonda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

