Protestijad suutsid Bulgaarias järsu maksutõusu ära hoida

Ajaleht The Times kirjutab, et Bulgaaria valitsus pidi protestijate surve tõttu võtma tagasi eelarve, mis nägi ette järsku maksutõusu. Valitsuse kannapööre toimus kuu aega enne Bulgaaria liitumist euroalaga.

Kümned tuhanded inimesed kogunesid esmaspäeva õhtul Sofias asuva parlamendihoone ette, et avaldada meelt vastuolulise oligarhi Delyan Peevski ning äärmiselt ebapopulaarse eelarve vastu.

21-aastane Anna Bodakova oli üks neist noortest bulgaarlastest, kes osales ühel suurimal meeleavaldusel, mida riik on alates 1990. aastatest näinud. Ta mõistis hukka korruptsiooni, mis tema sõnul räsib Bulgaariat, vahendas The Times.

Mõni tund hiljem teatas valitsus, et võtab tagasi eelarve, mis nägi ette järsku maksutõusu ja suuremaid sotsiaalkindlustusmakseid. "Teeme kõik vajaliku, et tagada eelarve konsensuslik vastuvõtmine," teatas Bulgaaria peaminister Rosen Željazkov.

Protestijad leiavad, et maksutõusud süvendavad korruptsiooni, samuti pole nad rahul Peevski tegevusega. Viimast peetakse riigi üheks võimsamaks inimeseks ning ta kontrollib Bulgaarias mitmeid ajalehti ja telejaamu.

"Ta on kõikjal," ütles Bodakova.

USA pani Peevski musta nimekirja juba 2021. aastal. USA rahandusministeeriumi teatel on Peevski tegelenud korruptsiooniga, ta kasutab mõjuvõimu ja altkäemaksu, et kaitsta end avaliku kontrolli eest.

Brüsselis asuva mõttekoja Balkan Free Media Initiative analüütik Antoinette Nikolova ütles, et meeleavaldused levisid ka teistesse linnadesse. Ta tõi välja, et riigis on toimunud seitsmed valimised vähem kui nelja aasta jooksul pärast seda, kui Boiko Borisovi administratsioon laiaulatusliku varastamise vastu alanud protestidega tagandati.

"Viimasel korral oli valimisaktiivsus vaid 30 protsenti, mistõttu paljud eeldasid, et inimesed ei hooli enam poliitikast. Samal ajal kui valitsus keskendus televisioonis oma sõnumi edastamisele, jälgis noorem generatsioon sotsiaalmeediat ja meeleavaldus tõi kokku noored, kes usuvad, et korrumpeerunud valitsus hoolitseb võtmevalijate, nagu politseinike eest," ütles Nikolova.