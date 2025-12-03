Allikad: Farage võib enne üldvalimisi tooridega käed lüüa

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul ütles parempopulistliku partei liider Nigel Farage, et tema erakond võib enne üldvalimisi ühendada jõud tooridega. Tema väidetav sõnavõtt viitab, et Farage soovib konservatiivide toel võimule pääseda.

Üks rahastaja ütles, et Farage oli neile öelnud, et ta loodab teha tooridega tehingu. See võib hõlmata nii kahe partei ühinemist kui ka kahe erakonna vahelist koostöölepingut.

Veel üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Farage'i sõnul on koostöö tooridega vältimatu, kuid lisas, et see võib võtta aega. Allika teatel leiab Farage, et tema parteil on rohkem võimu, seetõttu tehakse kõik tehingud parempopulistide tingimustel.

Viimased küsitlused näitavad, et Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond. Reformi toetus on viimase küsitluse järgi umbes 29 protsenti, tooride toetus on umbes 17 protsenti.

Ajaleht Financial Times toob välja, et Farage'i ja ärimeeste arutelud viitavad, et parempopulistid tahavad pääseda võimule. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb aga järgmistel valimistel vältida parempoolsete häälte killustumist.

Farage ise lükkas ärimeeste väited tagasi, öeldes, et "mõnikord kuulevad inimesed seda, mida nad tahavad kuulda". Farage'i sõnul ootab tooride parteid mais toimuvatel kohalikel valimistel suur lüüasaamine.

"Ma ei teeks kunagi tehingut parteiga, mida ma ei usalda. Kokkulepe nendega, sellisena, nagu nad praegu on, maksaks meile hääli," ütles Farage.

Viimased reitingud viitavad, et Briti poliitiline maastik on üha enam killustumas. Üha rohkem valijaid on traditsioonilistes parteides pettunud ning pööravad seetõttu pilgu uute parem- ja vasakpoolsete jõudude poole.

Reform ja ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Viimase aasta jooksul on 20 endist tooride parlamendisaadikut liitunud parempopulistidega.

Tooride rahastajad on aga jäänud konservatiivide selja taha. Tegemist on Suurbritannia vanima ja edukaima parteiga. Aasta esimesel poolel kogusid toorid ligi 6,3 miljonit naela ehk 7,16 miljonit eurot. Farage'i partei kogus sama perioodi jooksul kõigest 2,40 miljonit eurot.

Ka mõned Reformi rahastajad leiavad nüüd, et parempopulistid peaksid sõlmima tooridega tehingu.

"Nad peavad ühendama oma jõud. Konservatiivid on alati olnud edukad, sest vasakpoolsed on alati olnud lõhestatud. Kui parempoolsed on lõhki, siis nad ei saa võita," ütles üks Reformi rahastaja ajalehele Financial Times.