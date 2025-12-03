X!

Allikad: Farage võib enne üldvalimisi tooridega käed lüüa

Välismaa
Briti parempopulistide liider Nigel Farage
Briti parempopulistide liider Nigel Farage Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Phil Noble
Välismaa

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul ütles parempopulistliku partei liider Nigel Farage, et tema erakond võib enne üldvalimisi ühendada jõud tooridega. Tema väidetav sõnavõtt viitab, et Farage soovib konservatiivide toel võimule pääseda.

Üks rahastaja ütles, et Farage oli neile öelnud, et ta loodab teha tooridega tehingu. See võib hõlmata nii kahe partei ühinemist kui ka kahe erakonna vahelist koostöölepingut. 

Veel üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Farage'i sõnul on koostöö tooridega vältimatu, kuid lisas, et see võib võtta aega. Allika teatel leiab Farage, et tema parteil on rohkem võimu, seetõttu tehakse kõik tehingud parempopulistide tingimustel.

Viimased küsitlused näitavad, et Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond. Reformi toetus on viimase küsitluse järgi umbes 29 protsenti, tooride toetus on umbes 17 protsenti. 

Ajaleht Financial Times toob välja, et Farage'i ja ärimeeste arutelud viitavad, et parempopulistid tahavad pääseda võimule. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb aga järgmistel valimistel vältida parempoolsete häälte killustumist. 

Farage ise lükkas ärimeeste väited tagasi, öeldes, et "mõnikord kuulevad inimesed seda, mida nad tahavad kuulda". Farage'i sõnul ootab tooride parteid mais toimuvatel kohalikel valimistel suur lüüasaamine. 

"Ma ei teeks kunagi tehingut parteiga, mida ma ei usalda. Kokkulepe nendega, sellisena, nagu nad praegu on, maksaks meile hääli," ütles Farage. 

Viimased reitingud viitavad, et Briti poliitiline maastik on üha enam killustumas. Üha rohkem valijaid on traditsioonilistes parteides pettunud ning pööravad seetõttu pilgu uute parem- ja vasakpoolsete jõudude poole. 

Reform ja ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Viimase aasta jooksul on 20 endist tooride parlamendisaadikut liitunud parempopulistidega.

Tooride rahastajad on aga jäänud konservatiivide selja taha. Tegemist on Suurbritannia vanima ja edukaima parteiga. Aasta esimesel poolel kogusid toorid ligi 6,3 miljonit naela ehk 7,16 miljonit eurot. Farage'i partei kogus sama perioodi jooksul kõigest 2,40 miljonit eurot.

Ka mõned Reformi rahastajad leiavad nüüd, et parempopulistid peaksid sõlmima tooridega tehingu. 

"Nad peavad ühendama oma jõud. Konservatiivid on alati olnud edukad, sest vasakpoolsed on alati olnud lõhestatud. Kui parempoolsed on lõhki, siis nad ei saa võita," ütles üks Reformi rahastaja ajalehele Financial Times. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:52

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

15:46

Allikad: Farage võib enne üldvalimisi tooridega käed lüüa

15:40

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

15:11

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

15:11

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

14:43

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:23

Protestijad suutsid Bulgaarias järsu maksutõusu ära hoida

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

02.12

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

12:45

Kremli teatel ei jõutud USA-Vene kohtumisel Ukraina teemal kokkuleppele Uuendatud

02.12

Margus Kurm: prokuratuur tuleks laiali saata

02.12

IKEA sai Eestilt loa osta Saku valla jagu metsa

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

02.12

Oliver Kruuda eemaldati tagaotsitavate nimekirjast

02.12

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

12:58

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

08:57

Trump: tühistasin kõik Bideni allkirjamasinaga signeeritud dokumendid

ilmateade

loe: sport

15:52

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

15:11

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

loe: kultuur

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:00

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

12:13

Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

12:02

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

loe: eeter

14:43

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

13:08

Disainer: paberkotist valmivad kiirelt ja lihtsalt ruumilised jõulutähed

Raadiouudised

12:50

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

12:40

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

12:35

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

12:30

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

12:25

Raadiouudised (03.12.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (03.12.2025 09:00:00)

02.12

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

02.12

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

02.12

Päevakaja (02.12.2025 18:00:00)

02.12

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo