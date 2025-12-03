X!

Maag Food avas Tapal kanala

Uudeküla kanala avamine, 03.12.2025.
Toiduainetööstus Maag Food avas Lääne-Virumaal Tapa vallas Uudekülas Eesti suurimad kanalad, mis on 120 meetrit pikad, 30 meetrit laiad ning läksid maksma viis miljonit eurot.

Esimesed tibud tuuakse Uudeküla farmi kümne päeva pärast. Mõlemad kanahallid mahutavad 60 000 lindu. Aastas käib kanalatest läbi üle miljoni lihakana. Maagile kuuluvad Eestis muu hulgas Rakvere ja Talleggi kaubamärgid.

Hallid on sisustatud erinevalt, et saadud kogemust ära kasutada üle-järgmisel aastal avatavas Kiltsi kanalas.

Hallides on kasutusel erinevad innovaatilised lahendused. Alates kasvõi näiteks juhitavast valgusest looma elutsükli mõjutamisel, aga ka näiteks erinevad soojuslahendused. Siin seina peal on ka näha radiaatorsüsteemi, mida teises hallis ei ole. Eks me siis järgmisel aasta saame näha, mis asjad kuidas töötavad.

"Omavalitsusjuhi seisukohalt kõige suurem hirm oli see, et kohalik elanikkond ei ole rahul. Ja seda hirmu tegelikult ei ole, sest kohalik elanikkond oli ka pigem toetav selle projekti suhtes. Võib-olla kõige mõjusam argument on see, et siin asusid ajalooliselt Põdrangu sovhoosi hanelad. Ja inimesed on tegelikult harjunud, et maapiirkonnas ikkagi käib tootmine, millega kaasnevad ka mingid lõhnad ja mingid hääled," lausus Tapa vallavanem Riho Tell.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

