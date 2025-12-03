"Pealtnägija": tuumarünnakus ellujäänud hoiatavad massihävitusrelva kasutuse eest
Tänavu möödus 80 aastat ainsast korrast, kui sõjategevuses kasutati aatomipomme. Hiroshima ja Nagasaki viimased ellujäänud hoiatavad, et kõige hirmutavamat massihävitusrelva ei tohiks enam kunagi kasutada.
1945. aasta 6. ja 9. augustil lõhkasid Ameerika Ühendriigid Jaapani linnade Hiroshima ja Nagasaki kohal kaks tuumapommi. Pommiplahvatustes hukkus 150 000–246 000 inimest, kellest enamik olid tsiviilelanikud. See on jäänud ainsaks tuumarelva kasutamiseks relvastatud konfliktis.
Vaata pikemalt videost!
Toimetaja: Johanna Alvin
Allikas: "Pealtnägija"