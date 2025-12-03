X!

R-Kiosk sulgeb Soomes 54 müügikohta

Välismaa
R-Kiosk plaanib järgmise kevadeks sulgeda üle 50 müügikoha
R-Kiosk plaanib järgmise kevadeks sulgeda üle 50 müügikoha Autor/allikas: Jani Aarnio / Yle
Välismaa

Kioskikett R-Kiosk sulgeb Soomes 54 müügikohta ning avaldas oma kodulehel ka suletavate kioskite nimekirja.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et varem oli nimekirjas 56 kioskit. R-Kioski kommunikatsiooniosakond teatas aga kolmapäeva õhtul, et nimekirjast eemaldati kaks juba suletud kioskit. Samas veel sügisel teatati, et kett kavatseb sulgeda ligi 70 müügikohta. 

Pärast sulgemisi jääb Soome alles umbes 300 kioskit, millest enamik tegutseb frantsiisiäri põhimõttel, R-Kiosk ise haldab umbes viiendikku neist müügikohtadest. 

Oktoobris ütles firma tegevjuht Niklas Lilius, et kärbete põhjuseks on kahjumis olevad kioskid. Suletavad müügikohad asuvad üle kogu Soome. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Helsingin Sanomat, Yle

