Raudsepp: minu pluss on see, et tulen päris elust

Tallinna linnapeakandidaat Peeter Raudsepp (Isamaa) ütles "Esimeses stuudios", et veel novembris polnud tal plaani minna poliitikasse, kuid näeb poliitikas olemist oma elu normaalse arenguetapina. Et tema partei Isamaa oleks seadust rikkunud, Raudsepp ei usu.

Endine konjunktuuriinstituudi juht Raudsepp ütles, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei läinud linnapeaks, sest Isamaa ei võitnud valimisi. "Selle sammu kriitikud ei kuulu Isamaa ridadesse, aga Isamaa valijad toetavad seda sammu," ütles Raudsepp.

Raudsepp sõnas, et ta ei osalenud kohalikel valimistel, sest tal polnud plaani poliitikasse minna. "Veel novembris kujutasin ette mul tuleb hea ja rahulik aasta lõpp. Järgmise aasta algusesse ei plaaninud ma midagi," sõnas Raudsepp.

Teda on kutsutud poliitikasse nii parem- kui ka vasakpoolsete erakondade poolt, aga sel sügisel Isamaa teda kandideerima ei kutsunud.

"Mul polnud poliitikasse minemise ambitsiooni, aga see käik on loomulik. Olen olnud juhtivatel kohtadel ettevõtluses pikalt - see on loogiline jätk. Tulen lihtsate inimeste seast ja päris elust. Mul on päriselu kogemus, mida professionaalsete poliitikute põlvkonnal pole," sõnas Raudsepp.

Endine Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase asub ametisse linnapea kantseleiülemana. "See pole päris apoliitiline amet. See on sisuliselt minu nõunik," sõnas Raudsepp. "Riina Solmanist saab loodetavasti abilinnapea. Juba täna tegelen ettevalmistavate töödega. Reinsalu ei vea enam seda asja," lisas ta. "Igal juhtimisorganil on oma pädevus ja vastutus," lausus Raudsepp.

"Kõikidel järgmistel valimistel, väljaarvatud presidendivalimised, ma osalen," sõnas Raudsepp.

"Meeskonna esitlemine on esmaspäeval, eelarvekõnelusi alustame järgmisel nädalal. Tahame avada olulised varasemad kokkulepped ja otsused ja need ümber vaadata, leida kokkuleppekohta. Tahame saada majandustegevuse paremini käima, teha Tallinnast investeerimiskeskuse ja parandada perede toimetulekut," rääkis Raudsepp.

Raudsepp ütles, et kavatseb rohkem suhelda ettevõtjatega. "Mul on mõned kohtumised juba olnud," sõnas Raudsepp.

Raudsepp rääkis, et ta on nii jalakäija kui ka autojuhi rollis linnas. "Aga mulle ei meeldi ideoloogilised lähenemised, kiiruste piiramised. Igal tänavalõigul vaatame asja ekspertiisiga üle. Ma ei saa aru, miks Liivalaia tramm on muutunud nii ikooniliseks. Ta ei tee ju midagi muud, et sõidab Tartu maanteelt Pärnu maanteele ja ummistab Liivalaia liiklust. Trammiteed tuleks ehitada, et inimesed saaksid kaugemalt ilma autota linna tulla. Linn on autode tulles hakanud kasvama piki mereranda ja ühistranspordiskeem pole järele tulnud," sõnas Raudsepp.

Jätame ära populistlikud rattateede värvimised ja pinkide panemised seljaga autotee poole ja lähtume inimesest, lisas ta.

Et Isamaa oleks rikkunud seadust, Raudsepp ei usu. "Need on paisutatud etteheited," lisas ta.