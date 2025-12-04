X!

Trump leevendas autotööstuse turgutamiseks kütusesäästlikkuse nõudeid

Donald Trump ja ovaalkabinetis viibivad autotööstuse juhid
Donald Trump ja ovaalkabinetis viibivad autotööstuse juhid Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et leevendab kütusesäästlikkuse nõudeid. See samm peaks turgutama USA autotööstust, kuid suurendab samas saastet.

Trump võttis tagasi Joe Bideni administratsiooni ajal kehtestatud kütusesäästlikkuse standardid. Trump soovib sel moel vabastada USA autosektori kohustusest toota puhtamaid ja kütusesäästlikumaid sõidukeid.

"Me kaitseme oma töölisi ja teeme igale perele kvaliteetsete autode soetamise lihtsamaks. Teisisõnu, me toome autode tootmise sellesse riiki tagasi," teatas Trump. 

Kongress ja Valge Maja tühistasid keskmise kütusekulu eeskirjad (CAFE) sisuliselt juba suvel. Toona kaotati nende eeskirjade rikkumise eest määratavad trahvid. 

Nüüd kaob ka süsteem, kus autotootjad saavad trahvide kompenseerimiseks konkurentidelt nii-öelda krediiti osta. See süsteem soosis näiteks elektrisõidukite tootjat Teslat.

Standardite langetamine seab nüüd autotootjatele veel leebemad saastenõuded ning võib samas raskendada ka rangemate standardite juurde naasmist. 

Ettepaneku kohaselt vähendatakse oluliselt kütusekulu nõudeid mudelitele, mis on toodetud aastatel 2022–2031. Enne vastuvõtmist peab ettepanek läbima ametliku regulatiivse protsessi. 

"Me lõpetame ametlikult Joe Bideni koormavad, tegelikult kohutavad CAFE standardid, mis kehtestasid kulukad piirangud," ütles Trump ovaalkabinetis peetud kohtumisel. Samal kohtumisel viibisid ka Fordi ja Stellantise tegevjuhid.

CAFE-standardid kehtestati esmakordselt 1975. aastal ning neid on järk-järgult karmistatud. Bideni ajal karmistati neid veelgi, sundides tootjaid valmistama keskkonnasõbralikumaid autosid. Samal ajal toetati elektrisõidukite kasutuselevõttu. Mitmed tööstusrühmad on samal ajal neid reegleid kritiseerinud.

Autotöösturid ja naftaparunid tervitasidki viimast sammu, samal ajal kui keskkonnarühmad kritiseerisid Trumpi otsust.

"See on terve mõistuse ja taskukohase hinna võit," teatas Fordi tegevjuht Jim Farley.

Trumpi administratsiooni ametnik ütles, et viimased muudatused aitavad ameeriklasi ning säästavad tarbijatele järgmise viie aasta jooksul 109 miljardit dollarit. 

Pole siiski veel täpselt selge, kas kütusesäästlikkuse nõuete leevendamine muudab autod taskukohasemaks. Keskkonnarühmad leiavad, et leebemad reeglid suurendavad nõudlust autokütuse järele, mis lõpuks tõstab bensiinihindu.

Keskkonnarühma NRDC tippjuht Kathy Harris ütles, et viimane otsus teenib pigem naftatöösturite huve.

"Kui need reeglid kehtestatakse, maksavad autojuhid tanklas igal aastal sadu dollareid rohkem," ütles Harris. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, Reuters

