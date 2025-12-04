Otse kell 10: riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

Ettekannetega esinevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ja majanduskomisjoni liige Mario Kadastik (mõlemad Reformierakond).

Arengukavas on kavandatud eesmärgid ja tegevused energiamajanduse sõlmküsimuste lahendamiseks toimepidevuse tagamisel elektri-, maagaasi-, transpordikütuste- ja kaugküttega varustatuse valdkonnas. Arengukava elluviimisega aitab Eesti energiamajandus kaasa puhta energiaga ja konkurentsivõimelise majanduse kujundamisele ning 2050. aastaks kliimaneutraalsele elektri ja soojuse tootmisele üleminekule.

Valitsuse tegevuskavade arutelul esinevad pärast arengukava tutvustust sõnavõttudega oma arvamust avaldada soovivad riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad.

Valitsusel on võimalik pärast riigikogus toimunud arutelusid kiita strateegiline arengudokument heaks, arvestades riigikogu seisukohti.