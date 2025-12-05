Soome, Rootsi ja Taani liituvad Norfolkis paikneva NATO väejuhatusega

NATO teatas, et Soome, Rootsi ja Taani liituvad USA-s asuva Norfolki ühendväejuhatusega.

Norfolki väejuhatus keskendub transatlantilisele koostööle ja Arktika piirkonnale. Sinna kuuluvad juba ka Norra ja Island.

"On oluline, et tugevdaksime oma kohalolekut põhjas. See ümberkorraldus, mis koondab kõik Põhjala riigid Norfolki alla, seda just teebki," ütles NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Alexus Grynkewich.

Varem olid Soome, Rootsi ja Taani Hollandis Brunssumis paiknevas ühendväejuhatuses, mis vastutab Läänemere ja Kesk-Euroopa kaitsmise eest. Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse alla kuuluvad ka Balti riigid.