Galerii: Isamaa kutsus valitsusliitu üles loobuma riigieelarve vastuvõtmisest
Valitsusliit pole teinud sisulisi järeldusi ühiskonna ootusest valitsuse poliitika korrigeerimiseks ning selle asemel jätkatakse poliitiliste initsiatiividega, mis ei ole mõistlikud ning millel puudub ühiskonna mandaat, teatas Isamaa volikogu poliitilises avalduses, lisades, et sellised kujul tuleks riigieelarve vastuvõtmisest loobuda.
Paides toimunud volikogul tehtud poliitilises avalduses kutsus Isamaa Reformierakonna juhitud valitsust üles peatama vastutustundetud poliitilised eksperimendid.
Konkreetselt kutsus Isamaa võimuliitu üles loobuma järgmisel nädalala riigikogus kolmandale lugemisele tuleva järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmistest
Samuti leidis Isamaa volikogu, et loobuda tuleks kavandatud kujul jäätmekorralduse süsteemi muutustega ning samuti muutma energiamajanduse arengukava 2035 käsitlust.
Samuti ei peaks jõuga läbi suruma kohtukorralduse muudatusi ning tühistama peaks sel nädalal vastu võetud hasartmängumaksu seaduse.
Isamaa volikogul valiti järgmiseks kaheks aastaks volikogu esimeheks Helir-Valdor Seeder, kes võtab ameti üle Mart Maastikult. Volikogu aseesimeestena jätkavad Gerli Lehe ja Daniel Aganitš.
Volikogu ülesandeks on ka Isamaa esimehe ettepanekul kinnitada erakonna aseesimehed. Nendeks on kuni 2027. aasta kevad-suvel toimuva üldkoguni Aivar Kokk, Riina Solman ja Priit Sibul.
Ühtlasi kinnitas volikogu ka Andres Metsoja jätkamise erakonna peasekretärina.
Toimetaja: Marko Tooming