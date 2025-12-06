Galerii: Isamaa kutsus valitsusliitu üles loobuma riigieelarve vastuvõtmisest

Valitsusliit pole teinud sisulisi järeldusi ühiskonna ootusest valitsuse poliitika korrigeerimiseks ning selle asemel jätkatakse poliitiliste initsiatiividega, mis ei ole mõistlikud ning millel puudub ühiskonna mandaat, teatas Isamaa volikogu poliitilises avalduses, lisades, et sellised kujul tuleks riigieelarve vastuvõtmisest loobuda.