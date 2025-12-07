Rahuläbirääkimiste järjekordne voor Moskvas mingeid tulemusi ei andnud. Venemaa liider Putin teatas pärast seda, et kui ukrainlased Donbassist vabatahtlikult ei lahku, vallutab ta selle jõuga.

Kas Euroopa vaatab Washingtoni ja Moskva kauplemist Ukraina üle vaikides pealt või räägib nendes protsessides siiski kaasa, seda selgitab välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Rindel on initsiatiiv venelaste käes ja Ukraina kaitsjad seisavad silmitsi mitmete tõsiste probleemidega. Mobilisatsiooniprobleemid, kesine mehitatus, laskemoona ja lahingutehnika puudus ning aeglased tarned Läänest, muudavad kaitse haavatavaks ja ei võimalda tõsiseid vasturünnakuid. Neid teemasid avab äsja Ukrainast naasnud kindralmajor reservis Meelis Kiili.

