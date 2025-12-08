Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 8. detsembril kell 10.39:

- Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest;

- Trump õhutas Zelenskit rahuplaaniga innukamalt tegelema.

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva järjekordse droonirünnaku Sumõ oblastile, milles sai viga vähemalt seitse tsiviilisikut.

Sumõ oblasti võimud teatasid, et Vene väed ründasid droonidega Ohtõrka piirkonda ja tabasid üht kõrghoonet. Võimud teatasid hiljem, et Venemaa rünnaku tõttu sai viga vähemalt seitse inimest, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene väed ründasid ööl vastu esmaspäeva ka Tšernihivit. Droonirünnaku tõttu süttis kõrghoone lähedal asuv gaasitoru ning kaks inimest sai vigastada.

Trump õhutas Zelenskit rahuplaaniga innukamalt tegelema

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et on oma Ukraina ametivennas Volodõmõr Zelenskis veidi pettunud, kuna too pole veel põhjalikult tutvunud plaaniga Venemaaga peetava sõja lõpetamiseks.

"Oleme rääkinud president Vladimir Putiniga ja oleme rääkinud Ukraina liidritega, kelle hulgas Zelenskiga. Pean ütlema, et olen veidi pettunud, et president Zelenski pole ettepanekut veel lugenud ja seda vähemalt mõne tunni taguse seisuga," kurtis Trump ajakirjanikele Kennedy Keskuse autasustamistseremoonia punasel vaibal küsimustele vastates.

Koheselt polnud selge, kas Trump pidas silmas plaani mingisuguseid uuemaid täiendusi. Hiljuti toimusid ka läbirääkimised USA ja Ukraina ametnike vahel. Kõnelused toimusid pärast seda, kui USA saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Kremlis Putiniga ja Moskva lükkas osa USA ettepanekust tagasi.

USA plaan on läbinud mitu versiooni alates selle esmakordsest väljailmumisest eelmisel kuul ja pälvinud kriitikat, et see on liiga leebe Venemaa suhtes, mis tungis 2022. aasta veebruaris Ukrainasse.

Zelenski ise ütles laupäeval, et temal ja tema läbirääkijatel oli USA saadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga väga sisukas ja konstruktiivne vestlus Ühendriikide esitatud rahuplaani teemal.

"Ukraina on pühendunud ausale koostööle Ameerika poolega, et saavutada tõeline rahu. Leppisime kokku järgmistes sammudes ja Ameerikaga peetavate kõneluste formaadis," sõnas Zelenski, kui Floridas pidi algama kõneluste kolmas päev.

Witkoff ja Kushner olid Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerovi ja kaitseväe staabiülema Andri Hnatoviga arutelusid pidanud alates neljapäevast.

Zelenski ütles, et kõne Witkoffi ja Kushneriga keskendus mitmele aspektile ja arutati kiirelt võtmeküsimusi, mis suudaksid tagada verevalamise lõpu ja kõrvaldada Venemaa kolmanda sissetungi ohu, aga ka ohu, et Venemaa ei täida oma lubadusi, mida on varem korduvalt juhtunud.

Ukraina riigipea ütles, et ootab Umerovilt ja Hnatovilt üksikasjalikku aruannet.

"Me ei saa kõike telefonitsi arutada, seega peame ideid ja ettepanekuid meeskondadega üksikasjalikult läbi töötama," lisas president.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 181 680 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 11 403 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 689 (+1);

- suurtükisüsteemid 34 917 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1562 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 431 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 88 457 (+530);

- tiibraketid 4054 (+30);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 182 (+47);

- eritehnika 4018 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.