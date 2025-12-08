Otse kell 13:15: erikomisjon arutab jäätmereformi

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon esmaspäeval toimuval istungil arutatakse jäätmereformi sisu ning selle mõju elanikele, kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele. Avalik istung algab kell 13.15 ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Käesoleval nädalal jõuab riigikogus kolmandale lugemisele jäätmeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk on suurendada olmejäätmetes sisalduva teisese toorme kasutuselevõttu. Muudatustega luuakse eeldused Euroopa Liidus kehtestatud taaskasutuse sihttasemete õigeaegseks saavutamiseks. Eelnõuga suurendatakse kohalike omavalitsuste vastutust jäätmehoolduse korraldamisel.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo, Ragn‑Sellsi juhatuse esimees ja tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo, toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp, kaubandus‑tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras, ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann, linnade ja valdade liidu asedirektor Rait Pihelgas ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.