Otse kell 15: neli ministrit vastavad arupärimistele

Kell 15 algava riigikogu täiskogu istungi päevakorras on majanduskomisjoni algatatud meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu teine lugemine. Selle järel vastavad arupärimistele regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kultuuriminister Heidy Purga, taristuminister Kuldar Leis ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad hariduse kättesaadavust ja ministeeriumi plaane selle parandamiseks, praamipiletite hindu ning kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberkorraldusi ja toetuste analüüse, vastab regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Arupärimisele ERMi ÖÖ25 etenduse kohta vastab kultuuriminister Heidy Purga.

Arupärimisele Rail Balticu ehitamisel teede reostamise kohta vastab taristuminister Kuldar Leis.

Arupärimistele, mis puudutavad keskkonnatasude määramist ja keskkonnakasutuse järelevalvet, kärpeid loodushariduse valdkonnas, loodus- ja keskkonnahariduse tulevikku ning tuuleenergia planeeringuid, vastab energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.