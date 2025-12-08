Otse kell 16: Narva linnavolikogu valib linnapead

Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine; Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine; Revisjonikomisjoni liikme valimine; Narva linnapea valimine.

Linnavolikogu istungi päevakorras on:

Narva linnapea ametikohale kandideerivad praegune sotsiaaldemokraadist linnapea Katri Raik ning eelmisel aastal linnapea ametis olnud keskerakondlane Jaan Toots.

