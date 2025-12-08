Otse kell 16: Narva linnavolikogu valib linnapead
Narva innavolikogu valib esmaspäeval kell 16 algaval istungil Narva linnapea. Ülekannet volikogu istungist saab vaadata ERR-i portaalist.
Narva linnapea ametikohale kandideerivad praegune sotsiaaldemokraadist linnapea Katri Raik ning eelmisel aastal linnapea ametis olnud keskerakondlane Jaan Toots.
Linnavolikogu istungi päevakorras on:
Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine;
Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine;
Revisjonikomisjoni liikme valimine;
Narva linnapea valimine.
Toimetaja: Urmet Kook