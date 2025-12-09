Otse kell 11: Kilk, Kisel ja Herem varustuskindlusest
Elektri süsteemihaldur Elering esitleb teisipäeval värsket varustuskindluse aruannet. Kell 11 algavat veebikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Konverentsi ajakava
Kell 11 Päevajuhi avasõnad
Kell 11.05 Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi ettekanne "Varustuskindluse aruande põhisõnumid"
Kell 11.45 Kliimaministeeriumi kantsleri nõuniku Einari Kiseli ettekanne "Elektri varustuskindluse raamistik energiamajanduse arengukava 2035 eelnõus" Kell Kell 12.15 Endine kaitseväe juhataja Martin Herem peab ettekande pealkirjaga "Ohud energeetikale Ukraina näitel"
Toimetaja: Mirjam Mäekivi