Otse kell 10: Michal annab riigikogule ülevaate valitsuse EL-i poliitikast

Samal istungil teeb teeb ettekande riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Peeter Tali (Eesti 200).

Peaminister keskendub oma kõnes Euroopa Liidu julgeoleku tagamisele, Ukraina toetamisele, Venemaale sanktsioonide kehtestamisele ning Euroopa Liidu laienemisele. Lisaks toonitab ta EL-i konkurentsivõime edendamise ning energia- ja transpordiühenduste rajamise olulisust.