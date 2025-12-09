Nafta hind püsib 62 dollari juures

Volodõmõr Zelenski kohtus esmaspäeval Londonis Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia juhtidega. Zelenski sõnul valmib teisipäeval rahuplaani uus versioon, mida siis jagatakse USA-ga. Rahuplaaniga seotud sündmusi jälgib ka naftaturg.

"Nafta hind püsib kitsas kauplemise vahemikus, kuni saame parema ettekujutuse, kuhu rahuläbirääkimised liiguvad. Kui läbirääkimised nurjuvad, eeldame nafta hinna tõusu, kui tehakse edusamme ning on tõenäoline, et Vene tarned taastuvad, siis eeldame hindade langust," ütles maaklerfirma KCM Trade turuanalüütik Tim Waterer uudisteagentuurile Reuters.