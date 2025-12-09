Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

Lennuk kukkus alla Ivanovo oblastis, mis asub umbes 200 kilomeetrit Moskvast kirde pool. Pardal oli seitse meeskonnaliiget, kelle saatus on teadmata.

An-22 töötati välja Nõukogude Liidus ning võeti kasutusele 1960. aastate lõpus. Seeriatootmises valmistati umbes 70 sellist lennukit. Tegemist on hiiglasliku turbopropellertranspordilennukiga ning enam Venemaal selliseid lennukid ei toodeta.