Parempopulist Andrej Babiš sai taas Tšehhi peaministriks

Tšehhi president Petr Pavel nimetas teisipäeval peaministriks parempopulistliku partei ANO miljardärist juhi Andrej Babiši. See on oluline samm valitsuse moodustamisel pärast ANO võitu oktoobrikuistel parlamendivalimistel.

Babiš võtab võimu üle tugevalt Ukrainat toetavalt paremtsentristlikult valitsuselt 15. detsembril, mil nimetatakse ametisse kogu valitsuskabinet.

71-aastane Babiš naaseb võimule pärast nelja aastat opositsioonis. Selle aja jooksul liikus ta liberaalsest tsentrist Euroopa äärmusparempoolsete jõudude suunas, ühinedes Euroopa Parlamendis fraktsiooniga Euroopa Patrioodid.

Tseremoonial kutsus president Pavel Babišit üles hoidma praeguses julgeolekukeskkonnas tugevaid suhteid Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Babiši juhitud ANO võitis oktoobris peetud üldvalimised, kogudes 34,5 protsenti häältest.

Tema juhitud uude valitsusse hakkavad kuuluma äärmusparempoolne, Euroopa Liidu vastane ja venemeelne partei SPD ning erakond Autojuhid, mille põhitegevus on vastuseis EL-i kliimapoliitikale.

Oma poliitilises avalduses teatas koalitsioon, et Euroopa Liidul on "oma piirid" ja Brüsselil pole õigust suruda peale otsuseid, mis rikuvad liikmesriikide suveräänsust.

"Ma luban kõigile Tšehhi Vabariigi kodanikele võidelda nende huvide eest nii kodu- kui ka välismaal," ütles Babiš, kes on end minevikus kirjeldanud kui trumpisti.

Kogu oma poliitilise karjääri jooksul on Babiš pidanud võitlust huvide konflikti süüdistustega seoses oma rollidega nii äris kui ka poliitikas, mis tõi tema eelmise ametiaja jooksul kaasa massimeeleavaldusi.

Eelmisel kuul kogunesid tuhanded inimesed Babiši vastu meelt avaldama 1989. aasta sametrevolutsiooni aastapäeval, mis kukutas kommunismi endises Tšehhoslovakkias.

Slovakkias sündinud Babiš on ajakirja Forbes andmetel rikkuselt seitsmes tšehh. Ta teenis oma varanduse laiahaardelise toidu- ja keemiatööstuse valdusfirma Agrofert ning teiste ettevõtete omanikuna.

Babiš oli rahandusminister aastatel 2014–2017, kuid tagandati pärast seda, kui lekkinud salvestised näitasid, et ta oli mõjutanud oma ajalehtedes töötavaid ajakirjanikke, mille ta on praeguseks müünud.

2023. aastal kaotas ta presidendivalimiste teises voorus Pavelile.

Pavel on öelnud, et avalikustab valitsuse ministrid pärast seda, kui Babiš esitab kandidaatide nimekirja.