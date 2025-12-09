X!

Mäeker: Eestis mitte viibivaid hasartmängupakkujad on väga raske kontrollida

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker sõnas intervjuus ERR-ile, et Eestil ei ole piisavalt pädevust kontrollida teenusepakkujaid, kes läbi kaughasartmängu oma äri Eestisse toovad. Mäekeri hinnangul muudab veebikasiinode äri riiki toomine rahapesu riski eriti kõrgeks ning tihtilugu ei ole võimalik teenusepakkujaid isegi kontrollida.

Milliseid riske näeb rahapesu andmebüroo veebikasiinode äri suuremas mahus riiki meelitamisega?

See sõltub sellest, millised teenusepakkujad siia tulevad. Kui me vaatame seda regulatsiooni, mis hetkel parlament meil vastu võttis, siis teoreetiliselt me kutsume siia selliseid, kes väga tugevat järelevalvet endale ei soovi. Sellised teenusepakkujad tavapäraselt teenindavad kõrge või väga kõrge riskiga klientuuri, kes tegelikult ei soovi endale hasartmänguteenust või kliendid ei soovi panustada millegi peale, vaid soovivad kõige tavapärasemat makseteenust. Nüüd selle makseteenusega me avamegi enda süsteemi kõrgele riskile.

Kui me võtame Malta näite, siis Malta on selle tee läbinud. Nende statistikast ilmneb, et seal on maksukuriteod, erinevad pettused ja narkokuritegevus. See on üks kübeke näide sellest, mis sealt süsteemist on läbi käinud.

Millised teenusepakkujad meile tulevad ja millist riski me hakkame reaalselt nägema, see alles selgub.

Mis selles seaduses sellisele suundumusele viitab? Inimene, kes seda seadust lugenud ei ole, võiks arvata, et tuuakse lihtsalt suurte veebikasiinode raamatupidamine Eestisse ja meie hakkame saama raha. Miks te räägite, et seaduse tekst viitab selliste riskide peatsele realiseerumisele?

Maailmas on suures plaanis kaks liiki teenusepakkujaid: ühed on need, kes soovivad endale tugevat järelevalvet, kes on nende juures kogu aeg olemas ja nähtav ning teised soovivad, et see järelevalve ei käiks ega külastaks neid väga tihti. Nüüd need teenusepakkujad, keda meie siia täna kutsume, me ei nõua, et nad oleksid reaalselt Eestis. Nad võivad olla ükskõik kus. See tähendab seda, et järelevalve reaalselt nende juurde ei jõua või jõuab väga harva. See ongi kõige suurem probleem meie jaoks, et me ei tea, kus nad on. Nad on küll Euroopa Liidu asutused, aga võivad paikneda Curaçaol, Gibraltaril või kuskil mujal. Meie peame nad sealt üles otsima, kohale kontrollima minema ja vaatama, keda me seal üldse kohtame.

Võrdluseks see olukord, kui nad asetseksid Eestis, siis me saame aru, mitu inimest sinna sisse astub klientidena ja töötajatena. Meil on kogemus virtuaalvääringu teenusepakkujatega, kes fiktiivselt tulid Eestisse, me läksime kohale kontrollima ja seal oli kaks tooli ning üks inimene. Järgmine päev läksime sinna ja seal ei olnud enam mitte kedagi. See on see fassaad, mis meile tõenäoliselt ka siia Eestisse luuakse hetkel.

Millised võimalused on rahapesu andmebürool päriselt seda järelvalvet teostada? Seaduseelnõu kaitsjad ütlevad, et seaduses on need mehhanismid ja viisid sisse kirjutatud, et neid riske maandada. Mil viisil neid riske maandada õnnestub?

Fakt on see, et seadus ei kohusta mitte kedagi siin olema. Ei pea olema juhatuse liikmeid, vaid kohustab ainult ühte töötajat siin olema. See ei ole ilmselgelt piisav, et hinnata neid kliente. 2024. aasta lõpu seisuga oli meie kaugettevõtluse pakkujatel üle 600 000 kliendi ja sealt liikus kaheksa miljardit eurot. See on väga suur summa ja kui me ei näe, kui palju neid inimesi seal on ja kui me ei näe, kuhu kontrolli minna, siis me ei ole ka efektiivselt võimelised seda riski juhtima.

Mida te piltlikult öeldes siis teha saate? Millised kontrollimehhanismid üldse teil käeulatuses on?

Kaugkontroll, mis tähendab seda, et me saadame nendele kirja. Tänane kogemus on see, et väga tihti sellele kirjale ei vastata. Esialgu üritame nendega kontakti saada. Kui me saame kontakti, siis loodetavasti saame teada, kus nad maailmas paiknevad ja reisime sinna, et kontrolli teha, aga see protsess on väga pikk ja väga keerukas.

Lisaks ei kohusta seadus neid mingiks hetkeks kooskõlla viima olemasolevate nõuetega või uute nõuetega ja meile nendest raporteerima. Me siis peame tegelikult väga suurt tööd tegema, et saada aru, et kas nad on ka uute nõuetega kooskõlas või mitte.

Mitut veebikasiinot aastas tegelikult rahapesu andmebüroo kontrollida saab? Millised kulud sellega potentsiaalselt kaasnevad?

Ma ei oska sellele küsimusele hetkel vastata, kuna ma ei tea, kus maailmas nad paiknevad. Kui ma pean kolm inimest Curaçaole lennutama, et seal kontroll läbi viia, siis see on ilmselgelt päris suur kulu. Kui me jääme kaugkontrollide juurde ehk saadame nendele kirju, siis see kontroll ei ole kindlasti nii efektiivne, kui on kohapeal süsteemide vaatlemine.

Te ütlesite, et väga tihti kirjadele ei vastata. Mis on need järgmised sammud, mida te astuda saate, kui vastust ei tule? Panete veebikasiino kinni või mida üldse teha saab?

Kogemus on hetkel selline, et me saatsime kirjad, nendele ei vastatud, mistõttu saatsime sunniraha hoiatuse ehk suunasime neid sellele vastama. Seejärel nad leidsid juhuslikult need kirjad prügikastist üles ja väitsid meile, et enne nad neid kirju kätte ei saanud. Mis see tõde on, seda teavad nad ise, aga selline see praktika tavaliselt on.

Mida see kirjavahetus tegelikult annab? Kui selge pildi te tegelikult saate sellest, mis päriselt toimub?

Saame teada, millised on süsteemid paberil. Seda, mis tegelikult toimub ja kas see paber, mis meile on saadetud, ka tegelikult tõele vastab, seda me saame teada ainult kohapealses kontrollis. See ongi nüüd see keerukus, et neid ei ole siin Eestis.

Teisisõnu me avame ukse ärile, mida me ju sisuliselt kontrollida ei suuda.

Seda on tõepoolest väga keeruline kontrollida. See ei ole ainult raamatupidamine, mis siia tuuakse. Tegelikult, et sellest süsteemist aru saada ja seda riskil hallata ning kontrollida, on vaja mitte raamatupidamist vaadata, vaid on vaja kontrollida, kus see raamatupidamine alguse sai ja kus see maja tegelikult püsti seisab.

Mida selle nii-öelda äri varjus tihti tegelikult tehakse? See küsimus ei ole ju lihtsalt selles, et käib legaalse raha eest hasartmäng. See on terve maailm, mis sealt tegelikult avaneb. Mis selles maailmas vastu vaatab?

Kurjategijad otsivad selliseid teenusepakkujaid, kelle süsteemid ei ole piisavalt tõhusad ja need süsteemid ei ole piisavalt tõhusad seal, kus järelevalve neid ei näe. Laias maailmas on teada praktikaid, et kurjategijad järjest enam liiguvad kasiinodesse või kaughasartmängu seetõttu, et nende kontrollid ei ole nii tõhusad, kui on täna pangandussektoris. Nad ilmselgelt otsivad seda valdkonda, kus see kontroll on ebapiisav. Kui sinna juurde panna veel virtuaalvääringu teenusepakkujad või virtuaalvääringud, mida ka väga tihti kaughasartmängu teenusepakkujad aktsepteerivad, siis see risk muutub eriti kõrgeks. 

Näide Kanadast, kus fentanüüliga äritsejad, keda siis ka Ameerika Ühendriigid väga soovivad enda territooriumilt välja lükata, kasutavad kaughasartmängu teenusepakkujaid. On ka avalikud raportid, mis viitavad, et samuti Malta teenusepakkujaid on selleks ära kasutatud. Aasias on näited, kus organiseeritud kurjategijad reaalselt kasutavad kaughasartmängu teenusepakkujaid mitte selleks, et seda teenust saada või panustada kuskile, vaid nad viivad oma vara selle teenusepakkuja juurde, teevad võib-olla ühe tehingu või üldse mitte ja siis liigutavad selle raha järgmisele isikule. Seda platvormi kasutatakse makseteenuse pakkujana.

Me võime võtta Danske panga näite. See küll reaalselt oli siin, aga mitteresidendid kasutasid Danske panka maksete vahendamiseks. See on see risk, millega me samamoodi puutume kokku, et miljardid ja miljardid jooksevad läbi mingisugusest süsteemist, mida me tegelikult siin Eestis ei näe. Me ei saa aru, kes sinna sisse astub, kes sealt välja astub, aga me teame, et sealt raha jookseb läbi ja mainekahju, mida Eesti riik saab, on meiega, sest see teenusepakkuja ütleb, et ta on Eesti teenusepakkuja. See ei ole ainult raamatupidamine, vaid on ka reaalne risk ja oht meie süsteemile ning mainele.

On teada, et Malta konkureerib nende veebikasiinode riiki meelitamiseks. Milline on see Malta järelevalve ja kuidas selles võrdluses paistab see Eesti riskide maandamine?

Esialgu Maltal ei olnud ka need süsteemid väga tõhusad ja nad kutsusid enda riiki selliseid teenusepakkujaid, kelle puhul nad hiljem leidsid, et nad tegelikult ei soovi järelevalvet. Nad tõhustasid enda asutusi. Seal on kaks järelevalve asutust: üks on Gaming Authority, mis reaalselt teostab järelevalvet igapäevaselt ja on rahapesu andmebüroo, kellel on ka järelevalvepädevus rahalise tõkestamise valdkonnas.

Minule teadaolevalt on Malta põhijärelevalve asutuses alla 200 töötaja ja see on see, mis tegelikult loobki seda usaldusväärsust nende teenusepakkujate ees ja seetõttu nad tahavad sinna minna, sest see on usaldusväärne järelevalveasutus.

Millised ressursid on tegelikult Eestis selleks järelevalveks?

Me räägime umbes kümne ringis töötajatest maksu- ja tolliametis ja rahapesu andmebüroo peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

09.12

Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

09.12

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

09.12

Politico nimetas Kaja Kallase Euroopas mõjukuselt 16. inimeseks

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

ilmateade

loe: sport

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

loe: kultuur

09.12

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

09.12

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

09.12

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

09.12

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

loe: eeter

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

09.12

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

09.12

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Raadiouudised

09.12

Päevakaja (09.12.2025 18:00:00)

09.12

Rannametsa-Ikla riigitee remont ebaõnnestus

09.12

Elering: Eesti vajab 2035. aastaks 1000 megavati ulatuses uusi elektrijaamu

09.12

Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

09.12

Vene külmutatud varadest 18 miljardit eurot paikneb Prantsusmaal

09.12

Kliimaministeerium sai valmis tuumaenergiaseaduse eelnõu

09.12

Raadiouudised (09.12.2025 15:00:00)

09.12

Leedu kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09.12

Kolmapäev tuleb samuti vihmane

09.12

Narva võimuliidu püsimine muutus küsitavaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo