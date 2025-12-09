Keila volikogu valis linnapeaks Keiu Valge

Linnavolikogu kinnitas viieliikmelise Keila Linnavalitsuse, kuhu kuuluvad lisaks linnapeale palgalised abilinnapead Anneli Pärlini (SDE) ja ja Merike Käveri (Isamaa) ning linnavalitsuse liikmetena Merle Liivandi (Terve Keila) ja Ott Lepiku (Terve Keila).

Oma kõnes linnavolikogu liikmetele pidas Keiu Valge oluliseks selget ja avatud suhtlust nii organisatsioonides kui avalikus elus ning soovib parandada poliitilist kultuuri Keila linnas.

"Sama tähtsaks pean tähelepanu pööramist linna põhiteenustele – haridus, noorte võimalused, sotsiaalhoolekanne, tänavate korrashoid või suhtlemine linnaelanikega, millest tajuvad inimesed kõige vahetumalt linna toimimist," ütles Keiu Valge.

Linnavolikogu määras Keila linnapea Keiu Valge töötasuks alates 9. detsembrist 2025.a. 5000 eurot, abilinnapeadele 3640 eurot ja ülejäänud linnavalitsuse liikmetele 440 eurot kuus. Ametisõitudeks isikliku sõiduauto kasutamisel makstakse linnapeale ja abilinnapeadele hüvitist 200 eurot kuus.