Võrumaal Kirikumäe järvest leiti Eesti vanim puupaat

Vastselina lähedal asuva Kirikumäe järve pervelt leitud vana paadi katkendist andsid arheoloogidele teada kohalikud elanikud, kes pidasid leidu väga väärtuslikuks ning hakkasid määrama paadi vanust.

"See Kirikumäe järve leid on väga haruldane, sest seni on meil tõesti teada ainult sellised keskaja lõppu ja vara uusaega jäävad paadi leiud, see Kirikumäe järvest leitud paat - ühepuupaat, pärineb Rooma raua ajast, mis on umbes 2000 aastat tagasi - see on väga vana ja väga haruldane," ütles muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio.

Paadileid annab uut teavet ka toonase aja töövõtete ja sisevetel liiklemise koha.

"Aga see töötlus on väga kena ja on vaeva nähtud. Ei ole ainult paat seest puhastatud ja talle kuju antud, vaid ka paadi põhi on lamedamaks töödeldud, ei ole jäetud selline looduslik ümaram põhi, mida võib aeg-ajalt ette tulla," lausus Roio.

Võrumaa muuseumi peavarahoidja Mirja Ots, et nüüd on soov see leid konserveerida ja ära stabiliseerida, et ta oleks piisavalt stabiilne, et teda püsinäitusel eksponeerida.

Arheoloogid aga ootavad, et nendega võtaks ühendust see inimene, kes paadi katkendi Kirikumäe järvest kaldale tõmbas, et saada täpsemat informatsiooni paadi leiukoha kohta.

"Meil on plaanis teha seal järvel uuringuid, sest paadi teine ots on puudu veel. Hea õnne korral tahaksime selle ka kätte saada," sõnas Ots.