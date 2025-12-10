Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Purga, Terras

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, kultuuriminister Heidy Purga ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michalile esitatavad küsimused puudutavad poliitilist eksperimenti, valitsuse väärastamise tegevuskava Eestile, kanade puurispidamise keelustamise eelnõu, RIK-i loodud veebipõhist raamatupidamise ja arveldamisteenust, USA ja Euroopa Liidu suhteid, pantvangivalitsust ning demograafilist kriisi.

Terras vastab küsimustele, mis puudutavad regionaalpoliitikat ja ühistranspordi ühendusi, invasiivseid liike, LGBTQI tegevuskava ning tasuta sõidu kaotamist pensionäridele ja koolilastele.

Purga vastab küsimustele kultuurilise lõimumise ja kultuurkapitali seaduse adekvaatsuse kohta.