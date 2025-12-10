Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur poliitikadebatt
ETV saate "Esimene stuudio" aasta viimases suures debatis väitlevad täna Karmen Joller (Reformierakond), Kristina Kallas (Eesti 200), Mart Helme (EKRE), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Urmas Reinsalu (Isamaa) ja Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Valimised on läbi ja saabunud aeg analüüsida, milline on uus poliitikamaastik. Kelle elu järgmisel aastal Eestis paremaks läheb? Kas hasartmängumaksu langetamine on mõistlik otsus? Mida peaks parandama erakondade rahastamises?
Debatti suunavad saatejuhid Liisu Lass ja Andres Kuusk.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi