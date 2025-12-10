Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur poliitikadebatt

Valimised on läbi ja saabunud aeg analüüsida, milline on uus poliitikamaastik. Kelle elu järgmisel aastal Eestis paremaks läheb? Kas hasartmängumaksu langetamine on mõistlik otsus? Mida peaks parandama erakondade rahastamises?

Debatti suunavad saatejuhid Liisu Lass ja Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.