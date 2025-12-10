Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile

Tallinna uus linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) andis oma käskkirjaga korralduse maksta tulemuspalka Haabersti linnaosavanema ametist lahkunud erakonnakaaslasele Anna Levandile, kellele eelmine linnapea Jevgeni Ossinovski nii-öelda lahkumishüvitist ei maksnud.

Raudsepp kirjutas teisipäeval alla käskkirjale, millega määras Anna Levandile töötulemuste eest tulemuspalga 13 463 eurot.

Raudsepp ütles kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul peaksid linnaosavanemad olema koheldud võrdselt. "Me jõuame sinna," lisas ta.

Vahetult enne Tallinna linnapea ametist lahkumist käskis sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski maksta rahalisi boonuseid viiele linnaosavanemale, kelle seas ei olnud kolme Isamaa ridadesse kuuluvat linnaosavanemat Anna Levandit Marja-Liisa Veiserit ega Ahti Kallikormi.

Ossinovski ütles ERR-ile kolmapäeval, et ta ei maksnud Isamaa linnaosavanematele lahkumishüvitist, kuna tal polnud teadmist, kes neist ametis jätkab.

Kuigi uusi linnaosavanemaid pole veel ametisse nimetatud, ütles abilinnapea Riina Solman (Isamaa) teisipäeval ERR-ile, et Veiser jätkab Mustamäe linnaosa vanemana.

Levandi on otsustanud jätkata linnavolikogu liikmena ning Isamaa teda linnaosavanema ametisse enam ei kaalu, lisas Solman.

Isamaale kuulub võimuleppe järgi kolme linnaosavanema koht: Kristiine, Mustamäe ja Nõmme.

Nii Isamaa kui ka Keskerakond peaksid sel nädalal oma linnaosavanemakandidaadid teatavaks tegema.