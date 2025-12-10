Austria ei anna Ukraina magnaati USA-le välja

Austria kohus teatas kolmapäeval, et lükkas tagasi Ukraina magnaadi Dmõtro Firtaši väljaandmise Ühendriikidele seoses altkäemaksusüüdistustega. Kohus lisas, et otsus on õiguslikult siduv ja seega lõplik.

Ühendriigid taotlevad Firtaši väljaandmist süüdistuste alusel, mille kohaselt maksis ta väidetavalt 2006. aastal India ametnikele altkäemaksu titaani kaevandamise litsentside saamiseks.

Firtaš ise süüdistab USA ametnikke tema vastu poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamises seoses tema sidemetega Moskvaga.

Viini kõrgem piirkondlik kohus teatas kolmapäeval avalduses, et otsustas teisipäeval tunnistada lubamatuks prokuröride apellatsioonkaebuse 2024. aasta kohtuotsuse peale, mis keelas Firtaši väljaandmise.

Ukraina kukutatud venemeelse presidendi Viktor Janukovõtši endise liitlasena teenis Firtaš raha ja ehitas oma varanduse üles sidemete kaudu Venemaa gaasihiiu Gazpromiga.

Firtaši äriimpeerium Group DF on tegelenud ka energeetika, kemikaalide, meedia, panganduse ja kinnisvaraga Ukrainas ning teistes riikides, sealhulgas Saksamaal, Itaalias ja Austrias.

Alates 2014. aastast ei ole Firtaš saanud Austriast lahkuda Ühendriikide väljastatud rahvusvahelise vahistamismääruse tõttu.