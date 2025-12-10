X!

USA tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
AS Hansa Candle toodab usinalt küünlaid.
Vaata galeriid
30 pilti
Majandus

USA tollimaksud Hiinale on kergitanud Viljandi küünlatootja Hansa Candle müüginumbreid. Kuna ameeriklased eelistavad nüüd küünlaid osta mujalt, on Viljandi ettevõte veebiäri Amazoni keskkonnas hea hooga käima läinud.

Kuigi kalli toorme tõttu pole küünalde omahinna ja müügihinna vahe suur, lõpeb aasta väikese kasumiga. Suurimad turud on Rootsi, Soome, Ameerika Ühendiriigid ja Norra. Viis protsenti kaubast realiseeritakse Eestis. Pärast seda, kui president Donald Trump kehtestas Hiinale uued tollimäärad, on Viljandi küünlavabriku toodangu müügimaht USA-s hakanud kasvama.

"President Trump on meie kõige parem müügimees. Meil on kogused kasvanud ja järgmiseks aastaks ennustatakse 20 kuni 25 protsenti kasvu meie USA müügil. Ma juba täna näen, et nemad on laod tühjaks müünud ja nüüd tahaksid kiirendada tarneid, aga kahjuks meie ei suuda. Nii kaua kui Hiinal on kaks korda rohkem tollid kui meil, siis me oleme väga okei," ütles Hansa Candle juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen.

Tootmisjuht Taive Toommägi ütleb, et ettevõte töötab praegu täie pingega, sest korraga on käsil laua-, õue- ja teeküünalde valmistamine.

"Meil on vahetused 12-tunnised ja toodame kuni 19. detsembrini, siis me jääme puhkama ja alustame tööd 7. jaanuaril. Ja siis teeme nii palju ette kui jõuame ja vajadus on," sõnas Toommägi.

Küünlatööstuse peamine toore on parafiin. Hansa Candle lõpetas Venemaalt parafiini ostmise juba jaanuaris 2022, kuigi see oli lubatud veel selle aasta juulini. Hansa Candle kaotas küll sadu tuhandeid eurosid, kuid ettevõtte teadlik otsus oli Venemaa sõjamasinat mitte toetada.

"Kuni juulikuuni oli Venemaa parafiini ostmine täielikult legaalne. Aga Venemaa parafiin maksis 0,75 eurot kilo, Hiina parafiin üks euro ja Saksa parafiin, mida meie kasutame, 1,3 eurot. Kui meie oleksime ostnud parafiini Venemaalt, me teeksime poolteist miljonit kasumit, nüüd me teeme 50 000. Me otsustasime, et me Venemaa parafiini ei osta ja me ei toeta," ütles Aaltonen.

Baltikumi suurim küünaltootja Hansa Candle on perefirma, mille omanikud on Viljandi ettevõtja, erakonna Isamaa liige Harri Juhani Aaltonen ja tema lapsed.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:48

Võrklaev: kui me tahame kindlustunnet, siis riigieelarve defitsiit on vajalik

21:33

RMK kutsub külastuskeskuste jõulutulesid nautima

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

21:24

Võrumaa kutsekool soovib hakata pakkuma drooniõpet

21:24

Viipekeelsed uudised

21:14

Neljapäeval on soe ja vihmane

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12:12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

15:49

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

15:46

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

20:54

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada Uuendatud

12:22

Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

09:18

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

14:18

Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

loe: kultuur

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:04

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

18:44

Endlas esietenduv lavastus "Semud ja sellid" viib lapsed kootud tallu

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

loe: eeter

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:00

Ka Island boikotib Iisraeli tõttu Eurovisioonil osalemist

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

17:49

Otse kell 19: Henrik Kalmet loeb "Ringvaate" stuudios lähisuhtevägivalla lugusid

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.12.2025 18:00:00)

17:55

Kutsekool EWERS ja Kuperjanovi pataljon alustasid koostööd droonitehnika väljaõppes

16:50

USA kõrged tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

16:35

Riigi ebapiisava rahastuse tõttu võib 2027. aastal ülikooli ukse taha jääda ligi 1000 noort

15:25

Raadiouudised (10.12.2025 15:00:00)

13:20

Isamaa tellitud õigusanalüüsid näitavad, et erakonnale esitatud kahtlustus on alusetu

12:20

Raadiouudised (10.12.2025 12:00:00)

11:25

Põhjamaade liidrid peavad oluliseks suhtlemist nii USA kui Venemaaga

10:45

Uude majja kolinud Viljandi haigla otsib vanale hoonele uut omanikku

09:35

Õpetajate jaoks on plaanitavas karjäärimudelis veel palju segast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo