Prantsuse parlament kiitis heaks sotsiaalkindlustuseelarve

Sotsiaalkindlustuseelarve vastuvõtmine killustunud parlamendis on hea märk nii Lecornu vähemusvalitsuse tuleviku kui ka finantsturgude jaoks.

Eelnõu poolt hääletas 247 saadikut, vastu oli 234 saadikut. Lecornu suutis seetõttu järjekordset Prantsuse valitsuskriisi vältida ning ta nimetas eelarve poolt hääletanuid saadikuid vastutustundlikuks enamuseks.

"Kompromisside tegemine pole loosung, see tähendab edasiliikumist ühise heaolu nimel," teatas Lecornu.

Meedias levisid varem väited, et valitsus on kaotanud tsentristide ja konservatiivide toetuse. Lõpuks aga hääletasid presidendi Emmanuel Macroni parteisse kuuluvad saadikud eelnõu poolt, konservatiivid jäid erapooletuks või hääletasid poolt.

Politico toob välja, et viimane hääletus paljastas ka lõhe valitsuse ning Macroni esimese peaministri ja 2027. aasta presidendikandidaadi Édouard Philippe'i vahel. Viimase toetajad leidsid, et eelnõu ei vähenda piisavalt eelarvepuudujääki. Ka populistlikud parteid hääletasid eelnõu vastu.

Kui eelnõu oleks tagasi lükatud, oleks võinud kukkuda ka Prantsuse valitsus. Macron oleks siis pidanud leidma uue peaministri või kuulutama välja ennetähtaegsed valimised. Lecornu peab nüüd veel tagama, et parlament võtab vastu järgmise aasta riigieelarve.